Brandis

Vom Schrauber zum Mechatroniker: In einer Power-Point-Präsentation haben Zwölftklässler des Gymnasiums Brandis den Wandel eines traditionellen Berufs demonstriert. Damit gewannen sie in der Alterskategorie Sonderpreis bei der bundesweiten Jugendaktion „Zeitreisende – entdeckt die Berufe im Wandel“ belegt.

Industrie und Handwerk loben Preise aus

Die fünfköpfige Experten-Jury war der Meinung, dass die Jugendlichen eindrucksvoll gezeigt haben, wie sich gesellschaftlicher Wandel und technischer Fortschritt auch in veränderten Anforderungen an einen Beruf niederschlagen. Zum Abschluss des Wissenschaftsjahres 2018 wurden in Essen insgesamt sieben Gewinnergruppen gekürt: jeweils drei in unterschiedlichen Alterskategorien und zusätzlich ein Sonderpreis, ausgelobt vom Deutschen Industrie- und Handelskammertag und dem Zentralverband des Deutschen Handwerks.

Brandiser gewinnen Tagesausflug zu BMW

„Es war klasse, dass wir die Aktion in unserem Unterricht machen konnten. Die Einblicke in die Berufswelt, die wir durch die Interviews mit den Betrieben bekommen haben, waren echt interessant“, so die Schüler. „Wir wussten vorher nicht, wie vielfältig das Berufsbild und wie spannend die Ausbildung zum Kfz-Mechatroniker ist. Dass wir jetzt auch noch einen Preis geholt haben, ist echt der Hammer!“ Die Jugendlichen haben einen Tagesausflug mit Führung durch das BMW-Werk und das Bildungszentrum der Handwerkskammer in Leipzig gewonnen, wo heute schon die Arbeitswelten der Zukunft gestaltet und die Berufe von übermorgen erprobt werden. Es ist nicht das erste Mal, dass Schüler der Bildungseinrichtung bei einem Wettbewerb erfolgreich sind. Das Gymnasium stand auch schon wiederholt bei „ Jugend forscht“ auf dem Siegerpodest.

300 Schüler aus elf Bundesländern im Wettbewerb

Die Aktion „Zeitreisende – entdeckt die Berufe im Wandel“ fand im Rahmen des Wissenschaftsjahres 2018 – Arbeitswelten der Zukunft statt, das vom Bundesministerium für Bildung und Forschung ( BMBF) initiiert wurde. Vom 6. August bis zum 7. Dezember 2018 konnten sich Jugendliche mit Video- oder Audiobeiträgen oder digitalen Präsentationen an der Aktion beteiligen. Kostenlose pädagogische Materialien begleiteten die Aktion. „Ziel war es, Jugendlichen bewusst zu machen, wie sich Ausbildungsberufe verändern und fortwährend an neue Rahmenbedingungen anpassen“, erklärt Oberstufenberater Lutz Feichtinger vom Brandiser Gymnasium.

Insgesamt beteiligten sich über 300 Schülerinnen und Schülern aus elf Bundesländern an der Jugendaktion und reichten 85 Wettbewerbsbeiträge ein. Die beliebtesten Berufe waren der Ausbildungsberuf Bäcker, der in acht Wettbewerbsbeiträgen präsentiert wurde, gefolgt vom Beruf des Landwirts mit sechs Beiträgen. Jeweils vier Schülergruppen beschäftigten sich mit Einzelhandelskaufleuten, Elektrikern, Zweiradmechanikerinnen und Mediengestaltern.

Von LVZ