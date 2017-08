Auto-Crash zwischen Polenz und Ammelshain – mehrere Verletzte

Naunhof/Brandis. Ein schwerer Verkehrsunfall hielt am Donnerstagabend Feuerwehr und Rettungsdienst in Atem. Auf der S45 zwischen Ammelshain (Gemeinde Naunhof) und Polenz (Gemeinde Brandis) sind gegen 20.30 Uhr ein Pkw Ford Fiesta und ein BMW-Kombi zusammengeprallt. Dabei seien, so berichten Einsatzkräfte vor Ort, mehrere Personen verletzt worden. Zur Anzahl der Personen und zur Schwere der Verletzungen liegen noch keine Informationen vor.

Tatsächlich waren drei Rettungswagen im Einsatz sowie die Kameraden der Ortsfeuerwehren aus Naunhof und Ammelshain. Ebenso unbekannt blieb zunächst, wer aus welcher Richtung kam und wie viele Personen in welchem Fahrzeug saßen. Bei dem Unfall ist der Ford auf gerader Straße und bei trockener Fahrbahn frontal in die hintere rechte Seite des BMW gekracht, der dabei sein rechtes Vorderrad verlor, welches auf das angrenzende Feld geschleudert wurde.

Wie es zu dem Crash kommen konnte, war der Polizei vor Ort ein Rätsel und wird nun Gegenstand der Unfalluntersuchung werden. Die Floriansjünger hatte alle Hände voll zu tun, ausgelaufene Betriebsstoffe zu binden und die Fahrbahn zu reinigen. Die S45 wurde in beide Richtungen voll gesperrt.

Von fsw