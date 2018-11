Borsdorf

Am Montag, den 29. Oktober, ereignete sich auf der Borsdorfer Straße in Panitzsch, an der Haltestelle „Am Kindergarten“ ein tragischer Unfall, bei dem ein elfjähriger Junge schwer verletzt wurde: Der Schulbus hatte an dem Tag zur Mittagszeit, gegen 13.15 Uhr, an der genannten Haltestelle gestoppt. Mehrere Kinder stiegen aus. Anschließend überquerten sie hinter dem Bus die Straße, so auch der 11-Jährige.

In dem Moment soll aus Richtung Taucha ein Auto herangerast sein, das das Kind erfasste. Der Junge verletzte sich durch den Aufprall schwer und brach sich ein Bein. Anstatt anzuhalten und sich um den Verletzten zu kümmern, fuhr der Fahrer davon. Ein Zeuge hatte das Auto gesehen und später als ein kleineres, silberfarbenes Fahrzeug beschrieben. Zudem soll der Fahrer kurzhaarig gewesen sein. Ob es sich dabei um einen Mann oder eine Frau handelte, konnte der Zeuge allerdings nicht sagen.

Polizei sucht Zeugen des Unfalls in Panitzsch

Die Polizei ermittelt derzeit und sucht weitere Zeugen des Unfalls. Wer kann Angaben zur Identität des Fahrers/der Fahrerin des Unfallwagens machen? Wem ist ein kleineres silberfarbenes Auto mit Schäden im Frontbereich aufgefallen? Zeugen wenden sich bitte an die Polizeidirektion Leipzig, Schongauerstraße 13, oder melden sich unter der Telefonnummer 0341 255 2851.

Von LVZ/gap