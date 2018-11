Mutzschen

Im Kreisverkehr Göttwitz ist Sonntagnacht ein Fahrzeug gegen ein Straßenschild gefahren. Die Kollision muss heftig ausgefallen sein: Auf der Straße aus dem Kreisverkehr in Richtung Wermsdorf führte eine 50 Meter lange Ölspur – vermutlich wurde der Unterboden des Fahrzeugs stark beschädigt. Die Ölspur endet unvermittelt am Straßenrand. Die Polizei geht deshalb davon aus, dass der Unfallwagen dort abgestellt und anschließend abgeschleppt worden ist. Bei dem Fahrzeug handelt es sich wahrscheinlich um einen Renault-Pkw in gelb-grüner Lackierung.

Polizei sucht Zeugen des Unfalls

Die Ermittler suchen derzeit Zeugen, die den Unfall mitbekommen haben. Hinweise auf das Fahrzeug könnten – neben Automodell und Lackfarbe – erhebliche Schäden im Frontbereich sein. Hinweisgeber werden gebeten, sich beim Polizeirevier Grimma in der Köhlerstraße 3 oder per Telefon unter (03437) 708925-100 zu melden.

Von Maximilian König