Machern. Durch einen Vorfahrtsfehler kam es am Sonnabend zu einem schweren Unfall auf der B 6 bei Machern. Dabei überschlug sich ein Chevrolet mehrfach. Der 19-jährige Fahrer und die drei Insassen kamen mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Der 27-jährige Unfallverursacher wurde nur leicht verletzt, muss sich jetzt wegen fahrlässiger Körperverletzung verantworten. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von 30.000 Euro.

