Wurzen

Ein Autofahrer erfasste am Dienstag an der Wurzener Kreuzung Georg-Schumann-Straße/Lüptitzer Straße ein Moped. Der Pkw-Fahrer wollte nach links auf die Lüptitzer Straße abbiegen. Dabei erfasste er den Kradfahrer. Der 16-Jährige musste mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden. Der 68-Jährige hat sich wegen fahrlässiger Körperverletzung zu verantworten.

Von LVZ