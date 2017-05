Borsdorf. Eine Auseinandersetzung gab es am Sonnabendmittag auf der Bundesstraße 6 nahe Borsdorf. An einer Ampel am Kreuz mit der Autobahn 14 hatten zwei in Richtung Leipzig fahrende PKW gestoppt. Der Fahrer des vorderen Wagens stieg nach Polizeiangaben plötzlich aus, schlug am hinteren Fahrzeug eine Scheibe ein und dessen Fahrer ins Gesicht. Danach fuhr er davon. Die Polizei ermittelt.

