Grimma/Nibschen. Alljährlich finden sich die Grimmaer Sportangler der Angelgruppe MAG zu einem Arbeitseinsatz zusammen. Das Ziel besteht darin, die übergebenen Angelgewässer zu hegen und zu pflegen. In diesem Jahr stand der Arbeitseinsatz, an dem 20 Sportfreunde teilnahmen, unter dem Motto „Ein Zeichen setzen“. Die Angler, die das linksseitige Muldenufer von Nimbschen bis zur Neumühle von vorwiegend Plastik und alten Autoreifen beräumten, wollten darauf aufmerksam machen, dass die Verschmutzung der Weltmeere nicht erst durch die Schiffe auf hoher See, sondern bereits an den Flußläufen im Binnenland beginnt. „Jedes Stück Kunststoff wird durch Abrieb im Wasser zur Quelle von unzähligen Nanopartikeln, die von Fischen und anderen Wasserlebewesen aufgenommen und letztlich wieder auf unseren Esstischen landen“, sagte Ulrich Walther von der Angelgruppe. Der Anglerverein MAG hat insgesamt 27 Mitglieder. Außer der Reinigung der Angelgewässer bemühen sich die Sportsfreunde ständig darum, Außenstehenden für ihr Hobby zu begeistern. „Dem Verein kann sich jeder anschließen und nach bestandener Prüfung das schöne Hobby frönen“, meinte Ulrich Walther. Die Gruppe führt auch viele gemeinsame Angelausflüge an heimische Gewässer durch.

Von Cornelia Braun