B 107: VW Golf gerät ins Schleudern und kracht gegen die Leitplanke

Grimma. Mit einem Unfall begann der Sonntag für den Fahrer eines VW Golf. Der Mann war gegen 7 Uhr auf der Bundesstraße 107 von Trebsen in Richtung Grimma unterwegs, als sein Auto in der Linkskurve einer Waldsenke ins Schleudern geriet, rechts gegen die Leitplanken krachte und dann auf die Gegenfahrbahn geschleudert wurde, ehe es in entgegengesetzter Richtung ebenfalls in die Leitplanken prallte und dann zum Stillstand kam. Der Fahrer hatte Glück im Unglück und konnte sich selbst unverletzt aus dem Wrack befreien. Dennoch mussten Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren Grimma und Hohnstädt ausrücken, um ausgelaufene Schmierstoffe zu binden und die Fahrbahn zu reinigen. Für die Zeit der Unfallaufnahme, Reinigungsarbeiten und Bergung des Unfallfahrzeuges war die B 107 in beiden Richtungen gesperrt.

Von Frank Schmidt