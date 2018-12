Wurzen/Leipzig

Im Rahmen des diesjährigen Spendenprojektes des BMW Werkes Leipzig haben die Werksleitung und der Betriebsrat kürzlich Spendenschecks an drei gemeinnützige Einrichtungen der Region Leipzig/Halle übergeben – darunter an den Kunst- und Kulturverein „Schweizerhaus Püchau“. Über verschiedene Aktionen sammelten die Mitarbeiter 2018 insgesamt 18.000 Euro, jeweils 6000 Euro erhielten demnach die drei Gemeinschaften.

Motto 2018: „Große Hilfe für die Kleinen“

Wie Jochen Müller, Sprecher des BMW Werkes Leipzig, mitteilte, stand die Aktion dieses Jahr unter dem Motto „Große Hilfe für die Kleinen“. Insofern fiel die Wahl auf Einrichtungen, die sich unter verschiedenen Aspekten um das Wohl hilfsbedürftiger Kinder kümmern. Bei der symbolischen Spendenscheckübergabe betonte Werkleiter Hans-Peter Kemser, dass das soziale Engagement zum Selbstverständnis von BMW gehört: „Ich bin stolz auf unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die diese hohe Spendensumme für die wertvolle Arbeit der drei Vereine zusammengetragen haben. Als Produktionswerk fühlen wir uns mit der Stadt und Region eng verbunden und unterstützen deshalb auch sehr gern wichtige soziale Projekte.“

Und Betriebsratsvorsitzender Jens Köhler ergänzte: „Als einer der größten Arbeitgeber in der Region werden wir auch mit derartigen Spendenaktionen unserer gesellschaftlichen Verantwortung gerecht. Ich danke allen Kolleginnen und Kollegen, die sich für diesen guten Zweck engagiert haben.“

Auf Spurensuche in Wurzen: Schüler der Pestalozzi-Oberschule erarbeiteten gemeinsam mit dem Verein Schweizerhaus Püchau eine Ausstellung unter dem Motto "Sagenhaft - neue Wurzener Geschichten". Quelle: privat

Zu dem Trio gehört neben dem Schweizerhaus Püchau der Förderverein „Minilöwen“, der sich zum Ziel gesetzt hat, Frühgeborenen und kranken Neugeborenen des Universitätsklinikums Leipzig eine bessere medizinische Versorgung zu ermöglichen. Als Dritter im Bunde durfte sich der Verein Lebens(t)raum aus Halle freuen, der Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene mit Behinderung sowie deren Familien begleitet und unterstützt.

Zuschuss finanziert kostenlose Angebote

„Wow, wir sind total überrascht“, kommentierten Martina Jacobi und Leonore Kaspar vom Schweizerhaus den unverhofften Zuschuss. Vor gut einem Jahr wurde der Verein durch einen Mitarbeiter des BMW Werkes für die Spendenaktion vorgeschlagen. „Und jetzt, nach eingehender Vorstellung und einem Auswahlverfahren, gehören wir zur Runde der glücklichen Drei.“ Dank der Summe, sagte Jacobi weiter, könne die Gemeinschaft mit ihrem „Laden“ in Wurzen weiterhin kostenlos Kultur und Kunst anbieten, die stark auf Kinder mit Bildungsbenachteiligung, Migrationshintergrund und gesundheitlichen Einschränkungen ausgerichtet ist.

Verein eröffnet im Mai Projektladen in Wurzen

Sitz des Vereins, der im November 2010 gegründet wurde und heute 16 Mitglieder hat, ist die Lehdenmühle in Püchau. Ende Mai eröffnete das Schweizerhaus in der Wurzener Wenceslaigasse 22 einen Projektladen, der auf 90 Quadratmetern Raum für Kurse, Seminare, Workshops, Filmabende, offene Ateliers und Bühnen bietet. „Ein Ort der Begegnung, des Austauschs und spannender Angebote für Groß und Klein“, so Jacobi.

Von Kai-Uwe Brandt