Landkreis Leipzig

Ausschließlich kinderwagenfreundliche Wege werden erkundet, wenn der Geopark Porphyrland am 20. Juni erstmals auf einen Babytrail durch den Wermsdorfer Wald einlädt. „In der einen Hand den Schnuller und in der anderen Hand einen leckeren Smoothie – so können Eltern entspannt durch den schattigen Wald spazieren“, so die Initiatoren. Gemeinsam mit anderen frischgebackenen Eltern entdecken Wanderlustige an diesem Tag in lockerer Atmosphäre die Region. Geo-Rangerin Viola Wenzel führt durch den Wermsdorfer Wald und berichtet während der etwa zweistündigen Runde über die Entstehungsgeschichte der Landschaft und die Entwicklung des Geoparks. Außerdem wartet eine kleine Überraschung auf die Teilnehmer.

Der Nationale Geopark Porphyrland lädt alle Mütter und Väter herzlich ein, mit Kinderwagen oder Tragetuch im Wermsdorfer Wald in 300 Millionen Jahre Erdgeschichte einzutauchen. Treffpunkt ist am Mittwoch, 20. Juni, um 10 Uhr am Kirchenteichparkplatz in Wermsdorf (Wermsdorfer Wald zwischen Wermsdorf und Sachsendorf). Um Anmeldung wird zum 19. Juni (12 Uhr) per E-Mail an presse@geopark-porphyrland.de oder per Telefon unter der Nummer 03437/707361 gebeten. Das Teilnahmeentgelt beträgt sechs Euro für Erwachsene und drei Euro für Kinder.

Von sp