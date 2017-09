Bäckereiinnung nimmt Brot und Brötchen in Geithain und Wurzen unter die Lupe

Wurzen/Geithain. Der Sachse mag sein Brot gut gesäuert und kräftig gesalzen. Das weiß Michael Isensee vom Institut für Qualitätssicherung von Backwaren. Der Bäckermeister testet seit Jahren Brot, Brötchen und Stollen in den östlichen und nördlichen Bundesländern. Am 6. und 7. September ist er in Wurzen beziehungsweise in Geithain in Aktion – bei öffentlichen Brot- und Brötchenprüfungen der Bäckerinnungen Landkreis Leipzig/Nordsachsen.

Im letzten Jahr verlieh Bäckermeister Isensee 49 Brot- und 14 Brötchensorten aus insgesamt 13 Bäckereien die Prädikate „Sehr gut“ und „Gut“. Bei den Prüfungen geht es nach Angaben der Kreishandwerkerschaft Landkreis Leipzig nicht nur um den Geschmack, sondern auch um die Form und das Aussehen des Backwerkes. Eine wichtige Rolle bei der Bewertung der Backprodukte spielen auch Oberflächen- und Krusteneigenschaften, die Lockerung und das Krumenbild sowie de Struktur und die Elastizität sowie der Geruch.

Die Prüfungen am Mittwoch und Donnerstag sind öffentlich, so dass jedermann den Brotprüfern über die Schulter schauen kann. Die Prüfungen finden am Mittwoch in der Zeit von 9 bis 14 Uhr in der Volks- und Raiffeisenbank Muldental am Jacobsplatz 11 in Wurzen sowie einen Tag später zur gleichen Zeit in der VR-Bank-Filiale in der Geithainer Bahnhofstraße statt. Die Ergebnisse der Prüfung werden unter www.brot-test.de veröffentlicht.

