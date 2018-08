In die Ausbildung von Rettungsschwimmern will sich eine neue Ortsgruppe der Deutschen Lebens-Rettungsgesellschaft einbringen. Zehn Mitglieder hoben die Ortsgruppe Parthenaue für den Bereich der Kommunen Brandis, Machern und Borsdorf aus der Taufe. Ziel ist unter anderem der Aufbau eines Wasserrettungsdienstes am Beucha-Albrechtshainer Autobahnsee.