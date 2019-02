Wurzen

In den nächsten Tagen setzen die Mitarbeiter des Wurzener Bauhofes in der Dr.-Rudolf-Friedrichs-Straße die Sägen an. Zwölf Bäume sollen gefällt werden. Dabei handelt es sich um Platanen, die wegen der Tiefbauarbeiten des Abwasserzweckverbandes (AZV) weichen müssen. „Wir reden hier nicht von irgendwelchen Bäumen, sondern von teils über 100 Jahre alten Platanen“, empört sich Uwe Schimmel als ein unmittelbarer Anwohner. „Dass neulich erst vier Linden gefällt worden sind, kann ich ja noch verstehe, weil die nicht in diese Platanen-Allee gehören. Aber nun sollen auch diese Bäume weg – unverständlich“, kann es Schimmel gar nicht recht fassen.

Letzte Baumallee in Wurzen verschwindet

„Damit verschwindet vermutlich die letzte erhaltene Baumallee in Wurzen“, stellt er fest.

Er wisse nicht, ob und wo es in der Ringelnatzstadt noch eine weitere gebe. „Im Dehnitzer Weg sind die Alleebäume verschwunden und auch in der Kutusowstraße sowie in der Straße des Friedens“, glaubt Schimmel zu wissen. Damit werde die Heimat von heimischen Vögeln und Insekten vernichtet.

Uwe Schimmel zeigt auf die Baumhöhle einer der Platanen, in der sich bisher Höhlenbrüter wohl gefühlt haben. Quelle: Frank Schmidt

„Da oben“, sagt Schimmel mit Fingerzeig in die Baumkrone einer Platane, „kann man sehr gut die Vogelnester erkennen. Und in den Baumstämmen die Löcher von Brutstätten für Bienen und verschiedene Höhlenbrüter. Sogar Fledermäuse haben wir hier. Ich weiß nicht, was der Naturschutz dazu sagt.“

Uwe Schimmel zeigt auf einen der markierten Bäume, der für Tiefbauarbeiten gefällt werden sollen. Quelle: Frank Schmidt

Davon abgesehen fühlt er sich als Anwohner nicht von der Stadtverwaltung mitgenommen, wenn eine „Entscheidung von solcher Tragweite“ getroffen werde. „Da müssten doch wenigsten wir Anwohner informiert werden. Aber wir haben das nur über den Buschfunk erfahren – das kann doch nicht sein.“ In die gleiche Kerbe schlägt mit Steffen Borkerd ein weiterer Anwohner. „Dass die Tiefbauarbeiten sein müssen und auch der damit verbundene Straßen- sowie Fußwegausbau, ist unstrittig.“

Anwohner fordern „alternatives Denken“

Aber man müsse mit Blick auf diesen alten Baumbestand „alternativ denken“, sagt er und denkt an Baumscheiben, wie diese im vorderen Teil der Allee ja schon angelegt worden seien. Für Schimmel insofern eine Lösung, weil er glaubt, „dass man im Zuge der Tiefbauarbeiten auch die Wurzeln so behandeln könnte, dass die alten Bäume nachhaltigen Schaden nehmen würden.“

Die Anwohner Steffen Borkerd (l.) und Uwe Schimmel diskutieren vor Ort über Sinn und Unsinn der Baumfällaktion in ihrer Straße Quelle: Frank Schmidt

Die Stadtverwaltung wertet das anders. „In einer Vor-Ort-Begehung ist festgestellt worden, dass starke Wurzeln gekappt werden müssen, was Auswirkungen auf die Standfestigkeit der Bäume hat“, erklärt Michael Zerbst, Chef im Tiefbauamt der Stadt. In diesem Kontext wird von Stadthausmitarbeiterin Kathrin Höhme auf die Straße Amtsweg verwiesen, wo eine Linde wegen mangelnder Standfestigkeit einfach umgefallen sei.

Stadt sichert Ausgleichspflanzungen zu

„Aber es wird für jeden Baum mindestens ein neuer Baum gepflanzt, auch wenn nicht immer an gleichem Ort“, wird versichert. Das würde genau so für die Dr.-Rudolf-Friedrichs-Straße zutreffen wie auch für die Georg-Schumann-Straße, wo der Bauhof ebenfalls demnächst wegen Tiefbauarbeiten Baumfällungen vornehmen müsse. In beiden Straßen könnten die gefällten Bäume nicht eins zu eins nachgepflanzt werden. Der Ausgleich erfolge an anderen Standorten in der Stadt.

Dass die Platanenwurzeln der Straße und dem Fußweg zusetzen, ist deutlich zu sehen. Quelle: Frank Schmidt

So seien Ersatzpflanzungen in der Zillestraße und Friedrich-Engels-Straße sowie auf dem Alten Friedhof und im Stadtpark vorstellbar, heißt es im Stadthaus.

Grundsätzlich sei man bemüht, Baumbestände zu erhalten, wenn es machbar ist. „Ein Beispiel dafür sind die Kastanien an der Promenade, die allerdings gekürzt werden müssen“, sagt Höhme. Aber vier Eichen hingegen seien dort wegen einer Pilzerkrankung nicht zu retten. Dafür sollen an gleicher Stelle vier neue Eichen gesetzt werden.

Von Frank Schmidt