Brandis

Der Bau von Mehrfamilienhäusern auf einer Brache an der Beuchaer Viehweide beschäftigt den Brandiser Stadtrat seit 2017. Am Dienstag sollten Nägel mit Köpfen gemacht werden: Auf der Tagesordnung stand die Abwägung der Stellungnahmen zum Bebauungsplan „Wohnen an der Viehweide“, der Städtebauliche Vertrag zwischen Stadt und Beuchaer Bau GmbH als Vorhabensträger und der Beschluss des B-Planes als Satzung. Nach kontroverser Diskussion steht jetzt zwar fest, welche planerischen Voraussetzungen das Vorhaben erfüllen muss, der Vertrag allerdings fiel durch.

Dreigeschosser wurde als zu hoch eingeschätzt

Diskutiert wurde über das Projekt schon von Anfang an. Ursprünglich sollten auf 6000 Quadratmetern am Westrand von Beucha drei Mehrfamilienhäuser entstehen. Der Ortschaftsrat fand die Idee gut, denn für junge Leute fehle es an bezahlbaren Wohnungen. Aber schon damals gab er dem Planer Bedenken mit auf den Weg. Insbesondere die dreigeschossige Bauweise wurde auf dem sehr schmalen Grundstück als kritisch eingeschätzt. Der Planer nahm das „berechtigte Veto“ ernst. Es wurde auf zwei Gebäude mit zwei Etagen und 14 Wohnungen umgeplant. Korrigiert wurde auch die Erschließung: Die Zuwegung beschränkt sich nun auf die Viehweide, die zweite über den Fasanenweg entfällt. „Es wurden viele Kompromisse gemacht“, konstatierte der Beuchaer Stadtrat Roland Eibeck (Freie Wähler).

Drei Abstimmungen zu drei Beschlüssen

Nach den Änderungen lag der B-Plan ein zweites Mal öffentlich aus. Die eingegangenen Stellungnahmen sollten am Dienstag ausgewertet werden. Frank Mieszkalski ( SPD) forderte, das Paket nicht nur insgesamt abzuwägen, sondern die Punkte einzeln, „die konträr zu dem Vorhaben stehen“. Denn erfahrungsgemäß würde trotz Bedenken zu Details einem Paket meist zugestimmt, „weil keiner das Projekt verhindern möchte“. Die Mehrheit lehnte seinen Antrag jedoch ab. „Das hätte in den Technischen Ausschuss gehört“, sagte Ulrich Gäbel (Linke). Der Stadtrat beschloss die Abwägungsvorschläge mit neun Ja-, vier Nein-Stimmen und sechs Enthaltungen. Ähnlich fiel der Satzungsbeschluss aus – sieben Ja-, sechs Nein-Stimmen sowie sechs Enthaltungen – in den laut Bauamtsleiterin Kerstin Quandt die Vorschläge eingearbeitet wurden.

Bauten dürfen nur noch acht Meter hoch sein

Ein Bürger, der seinem Einwand erneut eine Unterschriftenliste von Anwohnern beigelegt hatte, hatte unter anderem kritisiert, „ein kompakter Flachbau“ wirke „in dieser Umgebung deplatziert“. Der Forderung, die Höhe von Gebäuden statt 8,50 auf 7,50 Meter zu begrenzen, kam man bei der Abwägung mit acht Metern entgegen – laut Quandt ein Meter weniger als im benachbarten „Wohnpark am See“. Die Befürchtung einer „erheblichen Lärmbelästigung“ teilte das Bauamt mit dem Verweis auf ausschließlichen Anliegerverkehr nicht. Zudem sei „durch die veränderte Verkehrsführung“ ein Durchfahrtsverkehr verhindert. Lärmschutzansprüche könnten somit nicht geltend gemacht werden.

Stadt entstehen durch fehlenden Vertrag keine Konsequenzen

Knapp durch fiel mit sechs Ja-, sechs Nein-Stimmen sowie sieben Enthaltungen der Vertrag, der unter anderem die Übernahme der Kosten für Planung und Erschließung durch den Investor regelt. Bürgermeister Arno Jesse ( SPD) nannte das „inkonsequent“. Mieszkalski hatte zuvor kritisiert, der Vertrag sei nicht konkret genug formuliert, nenne zum Beispiel keine Kosten und fordere vom Vorhabensträger keinen Bonitätsnachweis. Er befürchtete, dass die Stadt bei einem Ausfall des Investors in der Verpflichtung ist, das Vorhaben weiterzuführen. Jesse bezeichnete die Einwände als „rechtlich nicht stimmend“. Dass es nun keinen Vertrag gibt, habe für die Stadt „keine Konsequenzen“, sagte er auf Nachfrage der LVZ, „da es sich komplett um ein privates Vorhaben auf privatem Grund handelt“. Der Vertrag wäre lediglich eine „doppelte Absicherung“ gewesen. Jesse: „Der Bauherr übernimmt ja seit Verfahrensbeginn sämtliche Planungskosten selbst. Er hat die Aufträge direkt an die Ingenieurbüros erteilt, so dass wir in keiner Pflicht sind.“

Von Ines Alekowa