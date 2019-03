Brandis

Zwischen Neubauernsiedlung, Dahlienweg und Kleingartenanlage „Frohsinn“ am westlichen Ortsrand von Brandis breitet sich auf knapp 18 Hektar eine Wochenendhaussiedlung aus. Die Parzellen sind über die Feuerwege I,II und III erreichbar. Der Stadtrat hat jetzt den Vorentwurf des einfachen Bebauungsplanes „ Feuerwege“ gebilligt und die frühzeitige Beteiligung der Bürger und Träger öffentlicher Belange beschlossen.

Momentan darf nicht mal Geräteschuppen gebaut werden

Der B-Plan soll Möglichkeiten und Grenzen der Bebauung aufzeigen und dabei zugleich klarstellen, dass es sich um ein Wochenendhausgebiet handelt, in dem dauerhaftes Wohnen nicht zulässig ist. „Seit geraumer Zeit ist der Druck gestiegen, diese Wochenendhäuser zum dauerhaften Wohnen um- oder gar neu zu bauen“, begründete Bauamtsleiterin Kerstin Quandt den Vorstoß der Verwaltung. „Diese Anträge mussten stets abgelehnt werden. Im Moment kann hier nicht mal ein Geräteschuppen gebaut werden.“

Ver- und Entsorgungsleitungen fehlen

Grund für die Ablehnung ist die mangelnde Erschließung des Areals. So fehlt es an Ver- und Entsorgungsleitungen, ob nun für Elektro, Wasser oder Telekommunikation. Daran wird sich auch nichts ändern. Weil das Gebiet als Wochenendsiedlung festgelegt ist, ist auch zukünftig keine öffentliche Erschließung vorgesehen, könnte allenfalls auf privatrechtlicher Basis erfolgen.

Gegen die Entwicklung zum Wohngebiet spricht vor allem die teilweise enge Parzellierung. „Parzellenbreiten von weniger als zehn Meter können kein Wohngebäude aufnehmen“, heißt es aus dem Bauamt. Und schließlich genügen auch die zwischen 660 und 695 Meter langen Feuerwege mit gerade mal 3,90 Meter Breite in keiner Weise den Anforderungen an eine Wohnstraße.

Grundhafter Ausbau setzt Flächenerwerb voraus

Ein grundhafter Ausbau „scheitert am Flächenerwerb, der notwendigerweise von allen Parzellen getätigt werden müsste, auch jenen, die mangels Breite für eine Wohnbebauung nicht in Frage kommen“, argumentiert das Bauamt. Gleiches gilt für die Umlage der Kosten. Die Feuerwege werden deshalb im B-Plan als beschränkt-öffentliche Verkehrsflächen festgesetzt, das heißt, Rettungs- und Entsorgungsfahrzeuge (Abwasser) dürfen hier fahren. Das Parken auf den Feuerwegen schließt das im Gegenzug aus. Am Nordrand des Areals wird deshalb ein Parkplatz ausgewiesen. Damit wird sichergestellt, dass die Nutzer der Wochenendhäuser ihre Fahrzeuge in akzeptabler Nähe abstellen können.

Bestehende Gebäude haben Bestandsschutz

Was Bauvorhaben anbelangt, sollen vorhandene Gebäude Bestandsschutz genießen. Baugenehmigungspflichtige Vorhaben an diesen Gebäuden richten sich allerdings nach Inkrafttreten des B-Planes nach dessen Festsetzungen. Das heißt, Erweiterungen vorhandener Wohngebäude oder gar Neubauten sind unzulässig. Die zulässigen Grundflächen betragen 40 Quadratmeter für Wochenendhäuser und 15 Quadratmeter für Nebenanlagen, wobei nur eingeschossig gebaut werden darf. Anlagen für Tierhaltung sind nicht erlaubt.

Von Ines Alekowa