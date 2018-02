Begnadeter Prediger: Superintendent Weismann in Borna verabschiedet

Ende einer Ära: Mit einem Gottesdienst in der Bornaer Stadtkirche und einer anschließenden Grußstunde im Stadtkulturhaus wurde am Sonntag der langjährige Superintendent Matthias Weismann nach 20 Jahren Dienstzeit in den Ruhestand verabschiedet. Dabei wurde er als „humorvoller Protestant“ und „Glücksfall“ gewürdigt.