Lossatal/Rötha. Immer wenn es um Menschlichkeit als Synonym für Nächstenliebe geht, kann sich Marcel Gürnth ein Lachen nicht ganz verkneifen. Zwar ist der Rand-Wurzener erst 29 Jahre jung, doch bemerkt er mit Augenzwinkern schon jetzt: „Human sind eher die Tiere.“ Vor allem die Hunde. Sie stünden für Solidarität, lebten im Einklang mit der Natur, freuten sich selbst über kleine Dinge wie ein Stöckchen, brauchen keinen Lamborghini. „Wenn es mir schlecht geht, leisten sie mir Gesellschaft, fühlen sie sich nicht wohl, zeigen sie das ganz offen. Sie sind grundehrlich. Wir hatten einen Hund, der pinkelte die Leute an, die er nicht leiden konnte.“

Marcel Gürnth, der einstige Kreisschülerratsvorsitzende, studierte Diplom-Betriebswirt, EDV-Programmierer und politische Querdenker ist auf den Hund gekommen. Mit seiner einstigen Freundin und jetzigen Frau Tina (26) zog er vor fünf Jahren in einen alten Bauernhof nach Lüptitz bei Wurzen und verwandelt ihn seither zum „Hundekompetenzzentrum Gut Lossatal“. Tierpension, Hundetagesstätte, Training – ob zwei oder mehr Beine: Es geht im besten Sinne tierisch zu bei den Gürnths. Doch damit nicht genug. Marcel Gürnth ist dabei, zum Botschafter seines Dorfes zu werden. Im Zughundesport ist er eine Zugnummer, national und international mit guten Platzierungen.

Angefangen hatte alles mit Labrador Hatch. Das kleine Energiebündel wollte immer nur herum tollen, war nimmermüde, unkaputtbar. Agility, Dummytraining, Frisbee – übliche Spielchen forderten ihn nicht genug. Bis Marcel Gürnth auf Bikejöring stieß: Der Hund wird über ein spezielles Geschirr vor das Fahrrad gespannt und ziiieeeht. Genau das Richtige für Hatch und – Herrchen. Als auch noch Huskys vorübergehend in Pflege genommen wurden, infizierte sich Marcel Gürnth dann erst „richtig“ mit dem Schlittenhundevirus: „Zughundesport ist jedoch mehr als Schlittenhunderennen. Gerade auf dem flachen Land, wo es kaum noch Schnee gibt, sind Sportarten wie Canicross (Joggen mit Hund), Bikejöring (Hund vor Fahrrad) und Dogscooter (Tretroller mit Hund) verbreiteter“, sagt der amtierende Mitteldeutsche Meister in der Klasse Dogscooter. Bei der Deutschen Meisterschaft in Burg (Schleswig-Holstein) wurde er im November 2016 zudem Dritter. Zwei Wochen später, bei der Europameisterschaft in Thetford Forrest (England), kam er im Mittelfeld ein, belegte einen hervorragenden 13. Platz – mit Tretroller, einer Art Fahrrad ohne Sitz, und natürlich im Schlepptau von Finja und Freddy, zwei Scandinavian Hounds.

Der Dogscooter ähnelt einem Fahrrad ohne Sitz. Quelle: Thomas Kube

Freddy stammt aus einem ganz besonderen Stall. Gezüchtet wurde er von Gerhard Baumann, einem 70-jährigen Schäfer im Ruhestand aus Rötha bei Borna. Baumann ist das große Vorbild von Marcel Gürnth: „Wir kommen ja aus dem selben Landkreis, das ist schon verrückt, kennen uns auch persönlich und echt – ich schaue ehrfürchtig zu ihm auf. Gerhard startet in der Königsklasse, spannt acht Hunde vor und ist in Bestenlisten ständig auf Platz 1. Ich würde sehr gerne mal mit ihm trainieren, allein es fehlt an Zeit.“ Baumann, EM-Dritter, der noch lange nicht an die Schlittenhunde-Rente denkt, freut sich für den erfolgreichen Lüptitzer: „Obwohl ich ja nicht in seiner Klasse antrete, bin ich befangen. Denn Marcels größter Konkurrent ist ausgerechnet mein Schwiegersohn Gert Löffler aus Krefeld. Beide liefern sich bei der Mitteldeutschen Meisterschaft im März das große Finale. Ein Rennen konnte Marcel für sich entscheiden, das andere Gert. Es wird auf jeden Fall spannend.“

Marcel Gürnth möchte irgendwann genauso gut oder sogar besser sein als Gerhard Baumann: „Im Moment bin ich dabei, ein Team aus vier Hunden zu formen.“ Das sei nicht so leicht, denn man müsse bei der Aufstellung – wie eine Art Fußballtrainer – die unterschiedlichen Stärken und Schwächen jedes Einzelnen berücksichtigen. Freddy zum Beispiel möchte nicht hinten laufen, sondern vorne. „Im Lead setzt er meine Kommandos um und lässt sich auch von kreuzenden Rehen nicht verunsichern. Stelle ich ihn dagegen hinten auf, macht er Radau, beißt wütend in die Leine und wird unruhig.“ Er sei zwar ein Wühler, aber eben kein Wheeler. Wheeler, so heißen die besonders kräftigen Hunde, die hinten laufen und den größten Teil der Last ziehen.

Ende Januar reist Gürnth zur Deutschen Meisterschaft auf Schnee nach Todtmoos (Schwarzwald). Dann will er besser abschneiden als 2015: „Da hatte ich ziemliche Probleme und wurde nur Letzter.“ Umso mehr freut sich der Muldentaler derzeit über jeden Zentimeter Neuschnee. „Wenn es schneit, bin ich glücklich. Dann spanne ich die Hunde vor und fahre Schlitten am Spitzberg.“ Die grüne Lunge von Wurzen war lange Truppenübungsplatz, wurde mit viel Liebe aufgeforstet und ist jetzt als Stadtwald ein echter Geheimtipp für Naturliebhaber.

Nein, Menschenkinder haben die Gürnths noch nicht. Marcel Gürnth lacht: „Wir haben genügend Hunde. Mit denen erleben wir schon jetzt manch elterlichen Glücksmoment.“ – Ein Kontrastprogramm zur gegenwärtigen politischen Großwetterlage. Der schwindende gesellschaftliche Zusammenhalt, die Zerstörung der Umwelt und der wachsende Konsumzwang bereiten ihm Sorge, sagt Gürnth. Als Tiernarren machen sich er und seine Frau nicht zuletzt für die Schwachen stark. Als in Österreich eine Huskyfarm vom dortigen Veterinäramt wegen miserabler Bedingungen aufgelöst wurde, erklärten sich die Lüptitzer bereit, einen Teil der Hunde medizinisch zu versorgen und zu vermitteln. Auch Hunde aus dem Tierheim fanden beim Ehepaar ein neues Zuhause.

Überhaupt will Gürnth mit seinen Vierbeinern die Welt ein bisschen besser machen: „Durch die Tiere finden die Menschen wieder zueinander. Wir Hundesportler sind eine große Familie. Obwohl wir gegeneinander antreten, unterstützen wir uns. Hilfe bekommen besonders die Anfänger.“ Das kann Gerhard Baumann nur unterstreichen und lobt den Zusammenhalt im Mitteldeutschen Schlittenhundeclub: „In England hatte ich jetzt viele deutsche Talente kennengelernt. Ich sagte ihnen, wenn ihr schneller seid als die Hunde, wird das nichts. Also biete ich ihnen Hunde aus meiner eigenen Zucht an.“ Es ist die Solidarität, die sich Marcel Gürnth auch in der Gesellschaft wünscht...

Von Haig Latchinian