Meterhohe Flammen loderten am Mittwoch Mittag an der Bundesstraße 107 gen Himmel. Bei einem gewaltigen Flächenbrand zwischen Schmölen und Pausitz wurde das Getreide auf einer mehrere Hektar umfassenden Ackerfläche vernichtet. Die riesige Rauchsäule war weit in der Region sichtbar.

Die Flammen schlagen hoch auf dem Acker zwischen Schmölen und Pausitz. Die Einsatzkräfte mehrerer Feuerwehren versuchen, den Flächenbrand einzudämmen.

Feuerwehren aus dem gesamten Ortsverband Bennewitz sowie Wurzen und Trebsen eilten gegen halb zwölf zum Brandherd. Sie zogen unverzüglich Brandschutzstreifen und benetzten diese mit Wasser, um ein weiteres Ausbreiten der Flammen zu unterbinden. Denn das Feuer fraß innerhalb weniger Minuten das goldgelbe Getreide auf dem gesamten Schlag. Auch die Böschungen an der viel befahrenen Verbindungsstraße zwischen Wurzen und Grimma fingen Feuer.

Landwirte bei Löscharbeiten mit im Einsatz

Um die Wasserversorgung zu gewährleisten, kamen Wasserwagen zum Einsatz. Landwirte waren mit eigener Technik zur Stelle und berieselten aus Tankwagen die angrenzenden Flächen.

Auch der Rettungsdienst war vor Ort. Durch die starke Rauchentwicklung war die Sicht auf der B 107 stark beeinträchtigt. Nicht nur deshalb, sondern auch, um den Rettungskräften Handlungsfreiraum zu gewähren, wurde die Bundesstraße zeitweise voll gesperrt.

