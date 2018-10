Brandis/Polenz

Musikalische Unterstützung für die Kirchgemeinde: Sängerin Iris Lentjes gastierte am Sonnabend im Rahmen eines Benefizkonzertes im Polenzer Gotteshaus. „Für mich ist das eine doppelte Premiere: Hier bin ich noch nie aufgetreten, und auch ein Benefizkonzert in einer Kirche ist für mich Neuland“, sagte die Sängerin, die in Leipzig geboren wurde und mittlerweile in Brandis lebt.

Lentjes in den Hitparaden

Mit ihren Liedern traf sie genau den Geschmack des Publikums. Kein Wunder, stellte sie doch eine Mischung aus eigenen Liedern und Stücken bekannter Interpreten vor. „Ich bin stolz, von so großen Leuten Lieder bekommen zu haben“, sagte sie mit Blick auf Stücke von Nicole bis Karat.

Musik der Sängerin kommt an

Ihre Musik kommt an – nicht nur beim Benefizkonzert in Polenz, sondern auch in den Hitparaden, unter anderem beim Radiosender MDR 1. Beim Norddeutschen Rundfunk erreichte sie sogar Platz elf. „Darüber habe ich mich ganz besonders gefreut, denn dort stand ich mit Andrea Berg und Helene Fischer gemeinsam auf einer Platzierungsliste.“

Iris Lentjes beim Benefizkonzert in der Kirche Polenz. Quelle: Bert Endruszeit

Das Polenzer Konzert wurde für viele Besucher zu einer kleinen Zeitreise. Ob der Blick ins alte Poesiealbum, die Jugendliebe oder ein Wiedersehen mit längst vergessenen Freunden – die Bandbreite war groß. „Ein kleines Glück wird manchmal groß“, hieß eines der Stücke. „Und Glück wünsche ich ihnen allen“, so Lentjes an die Gäste.

Umbaupläne für die Kirche

Als sie Juliane Werdings Roy-Orbison-Adaption „Du schaffst es“ sang, konnte man dies durchaus als freundliche Ermunterung an die Polenzer Kirchgemeinde verstehen. Denn die hat anspruchsvolle Umbaupläne, wie die Kirchenvorstandsvorsitzende Ingrid Böhme verriet. „Wir wollen künftig das große Fenster hinter dem Altar wieder für alle Besucher sichtbar machen und das auch mit schönen Butzenscheiben versehen.“

Polenzer Kirche soll Steinaltar bekommen

Der davor stehende Altar stammt aus dem abgebaggerten Braunkohlendorf Pulgar bei Rötha und soll vorerst eingelagert werden. „Ein Pfarrer hat aber schon Interesse für seine Kirche angemeldet.“ Später soll dann wieder ein Steinaltar wie noch vor Jahrzehnten üblich in der Kirche Platz finden. Bis es soweit ist, seien viele kleine Schritte nötig. „Im November haben wir einen Termin mit dem Denkmalschutz“, so Böhme.

Orgel konnte gerettet werden

Benefizkonzerte wie das aktuelle können bei dem ehrgeizigen Vorhaben helfen. Erfahrung haben die Polenzer mit solchen Aktionen bereits, denn erst vor zwei Jahren konnte die Orgel mit einer aufwendigen Restaurierung buchstäblich gerettet werden. Das 1878 vom Eilenburger Orgelbaumeister Conrad Schmeißer erbaute Instrument wies erhebliche Wasserschäden auf.

Damals habe beispielsweise Organist Matthias Eisenberg sein Scherflein mit einem Konzert zur Rettung beigetragen. „Vielleicht können wir ihn ja im kommenden Jahr wieder für uns gewinnen“, so Böhme. Leider habe ja die ursprünglich geplante Turmsanierung mögliche Fördermittelgeber nicht überzeugt, eine Machbarkeitsstudie dafür hätte allein 30 000 Euro gekostet.

Mehr Besucher hätten kommen sollen

Ingrid Böhme hätte sich am Sonnabend noch ein paar mehr Besucher gewünscht. Doch offensichtlich habe das prachtvolle Wetter etliche potenzielle Gäste eher in den heimischen Garten als in die örtliche Kirche gelockt.

Iris Lentjes wird in den kommenden Wochen noch mehr gute Laune verbreiten. Auf dem Programm stehen einige Auftritte in Reha-Kliniken. „Diese Konzerte sind für mich immer etwas ganz Besonderes.“

Von Bert Endruszeit