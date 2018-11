Bennewitz

Noch sechs Wochen bis zum Fest: Geht in der Vorweihnachtszeit alles Besinnliche wieder im Konsumrausch unter? Die Bennewitzer Jugendhausleiterin Mandy Rönckendorf versucht diesem Trend etwas entgegenzusetzen. Vom 19. November bis 20. Dezember bietet sie erstmalig eine Weihnachtsmannsprechstunde an. Kooperationspartner sind Schulen, Kinderheime Krankenhäuser und Familien vor allem im Wurzener Land.

Die Fokussierung aufs Materielle stößt der Sozialpädagogin schon seit geraumer Zeit auf. „Wir haben festgestellt, dass Kinderwünsche einen fast ausschließlich konsumorientierten Charakter entwickelt haben“, sagt Rönckendorf. Vom neuesten Spielzeugpferd, über Playstation bis Smartphone sei alles dabei, was man sich vorstellen kann.

Im Fundus: Solche Wichtel, wie Rosemarie Pätzold hier einen zeigt, entstanden in der Wichtelwerkstatt. Quelle: Ines Alekowa

„Was merklich fehlt, sind die wertvollen, kindlich-sehnsüchtigen, fantasievollen Wünsche. Sie sind in Vergessenheit gerutscht.“ Dabei wüssten Kinder schon, was wichtig ist, ist sie überzeugt. „Wenn sie sich vorstellen sollen, dass sie zwar mit 20 Geschenken, aber ganz allein unterm Weihnachtsbaum sitzen, kommt schnell: ,Dann will ich die Geschenke gar nicht.’“

Wichtelwerkstatt soll aufgewertet werden

Deshalb beschloss Rönckendorf, die jährliche Wichtelwerkstatt aufzuwerten. Das Bastelangebot, das vom Jugendamt und der Gemeinde Bennewitz finanziert wird, ist nach wie vor sehr beliebt. Auch wenn die Personaldecke dünner geworden, klagt Rönckendorf. Vorbei die Zeiten, als ihr Team vor Weihnachten täglich 7 bis 23 Uhr unterwegs war und bis zu 1400 Teilnehmer erreichte. Heute sind es nur noch 500 Adressaten. Aber allein Quantität war noch nie Rönckendorfs alleiniger Maßstab.

Jugendhaus-Chefin Mandy Rönckendorf will eine Weihnachtsmannsprechstunde einführen. Quelle: privat

Auch in diesem Jahr backt, spielt, singt und bastelt das Wichtel-Duo Mandy Rönckendorf und Rosemarie Pätzold mit den jungen Teilnehmern. „Aber wenn wir für zwei Stunden engagiert werden, bleibt kaum Zeit dafür, die Kinder für soziale Werte zu sensibilisieren“, bedauert Rönckendorf. Umso mehr freut sie sich, dass ihre Bitte an die Partner um mehr Zeit Gehör fand. „Für die Weihnachtsmannsprechstunde sind alle offen.“ Die Sozialpädagogin wird dafür in den roten Mantel schlüpfen, mit den Kindern über ihre Wünsche sprechen und einen besonderen Wunschzettel gestalten.

Wunschzettel können auf dem Weihnachtsmarkt abgegeben werden

Darüber hinaus können Wunschzettel auch am 29. November, 6. und 13. Dezember jeweils von 17 bis 19 Uhr im Jugendhaus sowie am 8. Dezember nachmittags auf dem Bennewitzer Weihnachtsmarkt persönlich beim Weihnachtsmann abgegeben werden. Den mimt in diesem Jahr der Nepperwitzer Heimatvereinschef Knut Becker. „Aber er nimmt nur solche mit besonders wertvollen Wünschen mit, die man nicht kaufen kann“, betont Rönckendorf.

Bisher hat das Jugendhausteam Wunschzettel zur Weihnachtspost Himmelpfort weitergeleitet. „Aber die Antworten waren sehr allgemein. Deshalb haben wir überlegt, sie selbst liebevoll zu beantworten“, erzählt Rönckendorf. Zu viel versprechen will sie nicht. „Denn bei einem Pilotprojekt ist schwer abzuschätzen, wie es angenommen wird.“ Janine Grosche, Kita-Leiterin in Deuben, habe schon Unterstützung zugesagt.

Von Ines Alekowa