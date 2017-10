Bennewitz macht sich fit für den nächsten Katastrophenfall

Dass Sandsäcke nicht geworfen, sondern in der Kette weitergereicht werden und dass jene, die sie befüllen, vor praller Sonne und Regen geschützt werden, mag selbstverständlich sein. Weil jedoch in der Hitze des Gefechtes Selbstverständlichkeiten schnell in Vergessenheit geraten können, ist deren Auffrischung in regelmäßigen Abständen ratsam. So wie jetzt in Bennewitz.