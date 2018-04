Nach den jüngsten Zwischenfällen in Wurzen erhält die Polizei vor Ort fünf Beamte mehr und einen direkten Ansprechpartner. Das verkündete Innenminister Roland Wöller bei seinem Besuch am Montag. Polizeipräsident Bernd Merbitz sagte, dass die Polizei Konflikte in Wurzen wie Anfang der 90er-Jahre nicht zulassen werde.