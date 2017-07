In Altenbach-West soll ein Baugebiet für 21 Einfamilienhäuser auf 800 bis 1000 Quadratmeter großen Grundstücken entstehen. Das etwa drei Hektar große Areal befindet sich am Ortsausgang von Altenbach in Richtung Neualtenbach und erstreckt sich L-förmig auf der Wiese gegenüber dem Schachtloch von der Hauptstraße bis hinter die bereits vorhandenen Häuser.