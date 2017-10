Bennewitzer Dorfplatz soll barrierefrei werden

Der Dorfplatz vor dem Jugend- und Freizeittreff an der Leipziger Straße in Bennewitz ist eigentlich schön gestaltet: Gepflasterte Abstufungen teilen die 700 Quadratmeter in Räume auf. Bäume, Rasen und Hecken sorgen für Grün, die Mitte schmückte sogar einmal ein allerdings schon lange versiegter Brunnen. Nachteil: Er ist nicht barrierefrei.