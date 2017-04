Bennewitz. Das Jonglieren, Balancieren, Dressieren und noch viel mehr haben etwa 180 Vor- und Grundschüler in Bennewitz beim Projektzirkus André Sperlich gelernt. Das Ergebnis war eine atemberaubende Show in der Manege, mit der Eltern und Großeltern sowie Freunde und Bekannte überrascht wurden. „Das ist Lernen mit anderen Mitteln“, sagt Sperlich, der nach eigenen Angaben als erster Ostdeutscher Projektzirkus für Schulen dieses Angebot macht. Für die kleinen Artisten und Domteure war es mehr als nur Lernen mit anderen Mitteln.

„Kinder, die sonst eher zurückhaltend und schüchtern sind, haben sich etwas zugemutet, und andere Kinder, die sonst hyperaktiv auftreten, haben sich bestens im Team unterordnet“, hat Schulleiterin Ellen Hesse bei ihren Schützlingen beobachten können. „Und ich glaube, dass sich damit für viele Kinder ein Traum erfüllt hat, mal selbst im Zirkus vor Publikum aufzutreten“, fügt die Lehrpädagogin an. Möglich wurde das freilich nur mithilfe der Zirkusleute, die sich einfühlsam auf die Besonderheiten und altersbedingten Fähigkeiten der Kinder eingestellt haben, um jedem einzelnen Akteur das Gefühl zu geben, ein Star und Sternchen in der Manege zu sein. Fleißiges Training war natürlich die Grundlage dafür. Und mit tollen Kostümen und Requisiten, die vom Zirkus gestellt wurden, tauchte das Spektakel aus einer spektakulären und bunten Laser- und Lichtershow auf. Zum Dank gab es das, was für Zirkusleute der beste Lohn ist - tosender Applaus.

