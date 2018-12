Bennewitz

Sabine Spalteholz (63) und Editha Schmutzler (65) hätten ein Dutzend Hände gebraucht, um all die mit lieben Wünschen für ihre Zukunft verbundenen Blumen zu tragen, die ihnen Kinder und Kollegen, Melanie Reinhardt und Nadine Kirchhof vom Elternrat, ja sogar Gemeindewehrleiter Olaf Ettig, überreichten.

Am Freitag wurden beide, die langjährige Leiterin der Kindertagesstätte „Zwergenland“ in Bennewitz und die Erzieherin, verabschiedet. Das schönste Geschenk aber war sicher das musikalische Programm der „Zwerge“, zeigte es doch einen kleinen Ausschnitt dessen, was die Mädchen und Jungen in der Kita lernen. Kein Wunder, dass da ein paar Tränen flossen.

Sabine Spalteholz hat Gemeinde Bennewitz geprägt

„Abschied nehmen, ist schon schwierig“, so Bürgermeister Bernd Laqua (parteilos). „Mir fehlen die Worte, was selten vorkommt.“ Denn trotz der Freude auf einen neuen Lebensabschnitt bedeute Abschied auch loszulassen, was man über Jahrzehnte mitgestaltet habe. Und Sabine Spalteholz, bescheinigte das Stadtoberhaupt, habe „viel Lebensqualität in der Gemeinde mitgeprägt“.

Zur Galerie Viele Jahre leitete Sabine Spalteholz die Kitas in Bennewitz und Deuben. Zum Abschied gab es Blumen und ein paar Tränen.

Wie Editha Schmutzler, die 1972 in der Brandiser Kindereinrichtung beruflich gestartet war und 1980 in der damals noch existierenden Hülsmann-Villa als Krippenerzieherin anfing, kam auch Sabine Spalteholz auf Umwegen in die Gemeinde. In Wurzen aufgewachsen, lernte sie zunächst Kinderkrankenschwester und arbeitete ab 1971 im Krankenhaus Wurzen.

Sabine Spalteholz leitete zunächst die Kita in Deuben

Erst nach der Geburt ihres ersten Kindes, als Besnnewitz aufgrund der zunehmenden Kinderzahl Erzieher suchte, wechselte sie den Beruf und begann in der gerade neu gebauten Kindereinrichtung an der Leulitzer Straße. Die wurde zu diesem Zeitpunkt von Sabine Handrick geleitet. 1986 übernahm Spalteholz selbst diese verantwortungsvolle Aufgabe – zuerst in der Deubener Einrichtung. Später schaffte sie über viele Jahre den Spagat, Regie in beiden Häusern zu führen, bis sie sich zum Schluss auf Bennewitz konzentrieren konnte.

Als Leiterin hatte Spalteholz aber nicht nur zusammen mit ihrem Team ein Auge auf die Kinder – übrigens auch auf die eigenen, denn sowohl ihre Tochter als auch die drei Enkel hatte sie unter ihren Fittichen. In ihre Zeit fallen auch immer wieder An- und Umbauten sowie Modernisierungen in den Häusern. Zum Beispiel, als nach Umzug der Schule von Deuben nach Bennewitz 2007 das Schulgebäude zur Kita umfunktioniert wurde.

Größte Herausforderung war die Wendezeit

„Ich habe viele Bauphasen mitbegleitet. Aber als Stress habe ich das nie empfunden, denn ich wusste, es wird danach schöner“, erzählt sie. „Und wir konnten eigene Ideen einbringen.“ Die größte Herausforderung sei vielmehr die Wendezeit gewesen, „als Krippe und Kindergarten zusammengelegt wurden, und wir alle noch mal auf die Schulbank mussten“. Auf die Frage nach ihrem schönsten Erlebnis will sie keines herausgreifen. „Es hat immer alles gut funktioniert, der Zusammenhalt unter den Kollegen, die Zusammenarbeit mit den Eltern.“

Nun wird die Wurzenerin Doreen Brandner (39) den Staffelstab in der Bennewitzer Kita mit ihren 130 Kindern und 18 Erzieherinnen übernehmen, während Sabine Spalteholz eigene Pläne für die Zukunft schmiedet. „Wir haben ein Grundstück, wo es ständig etwas zu tun gibt, außerdem töpfere ich gern. Und mein Mann und ich reisen viel, das werden wir jetzt mit freiem Kopf noch mehr genießen können."

Von Ines Alekowa