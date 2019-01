Bennewitz/Rothersdorf

Besinnlich, mit „Long long ago“, eröffnete die Streichergruppe der Musikschule Wurzen unter Leitung von Judit Zakarias am Sonnabend den Neujahrsempfang der Gemeinde Bennewitz. „Sehr lange her“, wie in dem Song beschrieben, ist es auch, dass in der Tabak-Baude in Rothersdorf, wo die Veranstaltung erstmals stattfand, noch Tabak getrocknet wurde. Bürgermeister Bernd Laqua (parteilos) nutzte die Gelegenheit, die Gäste auf eine kleine historische Reise mitzunehmen.

Unter den Besuchern waren der 1. Beigeordnete des Landrates, Gerald Lehne, die Bürgermeister Jörg Röglin ( Wurzen) und Thomas Pöge ( Thallwitz), CDU-Landtagsabgeordnete Hannelore Dietzschold sowie Vertreter aus Wirtschaft und Vereinen, Feuerwehr, Gemeinderat und -verwaltung.

Beim Breitbandausbau wurde Bennewitz lange ausgebremst

Zu DDR-Zeiten baute die LPG Einheit Pausitz auf 13 Hektar Tabak an, der arbeitsaufwendig in drei Kammern getrocknet wurde. Anfang der 1970er wurde der Anbau eingestellt, das Gebäude 1995 zur Erlebnisgaststätte umgebaut. Nachdem deren Betrieb zwischenzeitlich aus Altersgründen ruhte, heißt die Wurzener Bäckerei Schimkus hier seit 2016 wieder Gäste zu Feierlichkeiten willkommen.

Anschließend ließ Laqua das vergangene Jahr Revue passieren. „Es hatte zu wenige Tage für alle Aufgaben“, konstatierte er. Zumal man in wichtigen Dingen wie dem Breitbandausbau lange ausgebremst worden sei. Im August hatten die vier Bürgermeister des Wurzener Landes die Ausschreibung für den flächendeckenden Ausbau des Netzes in der Region gestartet, bei dem auf eine zukunftsfähige Lösung, also Glasfaser bis ans Haus, gesetzt wird; die erste Bedarfsanalyse entstand aber schon 2014.

Radbrücke über den Saubach kostete Nerven

„Die Entscheidungsfreudigkeit, Innovatives zu übernehmen, geht immer mehr verloren. Aber Zeit ist hier ein wesentlicher Faktor“, kritisierte Laqua. „Ähnlich viele Nerven“ habe die Radbrücke über den Saubach am Gewerbegebiet Deuben gekostet. Der Durchlass muss mit einem Stück Böschung ergänzt werden, damit Otter trockenen Fußes die B6 unterqueren können. „Ich glaubte, in der Sendung ,Verstehen Sie Spaß?’ zu sein“, so Laqua und an Lehne gewandt: „Wir müssen uns anschauen, ob im Naturschutz alles richtig läuft.“ Unterm Strich sei man mit dem Projekt so ein Jahr in Verzug, und der Bürgermeister hütete sich, den Bau nun für 2019 zu versprechen.

„Es gab aber auch Fortschritte“, listete er die Erweiterung der Kita Deuben auf, mit der die Gemeinde auf die durch Zuzüge massiv steigende Kinderzahl reagiert. Der nächste Bauabschnitt soll 2019 realisiert werden. Für eine mögliche Grundschulerweiterung wurde die Planung angeschoben, über eine Oberschule wird diskutiert.

Spatenstich für den Batteriegroßspeicher sei Meilenstein

„Nicht nur die Ämter müssen wir überzeugen, eine noch größere Herausforderung wird die Finanzierung“, so Laqua. Weitere Meilensteine sind der Spatenstich für den Batteriegroßspeicher – Inbetriebnahme im II. Quartal – und der Umbau des Ex-Gasthofes zum betreuten Wohnen. „Die 25 Mietwohnungen decken aber nur ein Achtel des Bedarfs.“

„2018 war auch ein Jahr der Vorbereitung“, sagte Laqua, umgesetzt werden sollen der Kanalbau in Bennewitz, Quartierskonzepte, Breitband und Ausbau der Teeplantage. Neu an Bord dabei ist Doreen Brandner, die neue Leiterin der Bennewitzer Kita „Zwergenland“, die Laqua mit einem Blumenstrauß begrüßte. Der letzte Neujahrsempfang war es hingegen für Bauamtsleiterin Birgit Hardegen, Laquas „lebendiges Archiv“.

Lob für Bennewitzer Heimatvereine

Lob gab es für die Vereine. Mit dem Bennewitzer leisteten inzwischen vier Heimatvereine „wertvolle Arbeit“, Nachwuchsarbeit werde bei den Kinderfeuerwehren Bennewitz und Altenbach und beim SV Blau-Weiß groß geschrieben. Außerdem sei Bennewitz Veranstaltungsort für das Wurzener-Land-Fest im Juni. „Wir haben uns viel vorgenommen, lasst es uns angehen und Gemeinde und das Wurzener Land gut gestalten.“ Auch Lehne lobte Zusammenarbeit und Engagement der vier Bürgermeister: „Es ist Zeit, danke zu sagen.“ Ansonsten hielt er sein Grußwort knapp.

Von Ines Alekowa