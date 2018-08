Bennewitz

Eine Neuauflage der Fanta-Spielplatzinitiative steht bevor, und die Gemeinde Bennewitz steht schon in den Startlöchern. In diesem Jahr stehen Fördergelder in Höhe von 198500 Euro für 150 Spielplätze bereit. „Wir wollen dabei sein und wie bereits 2016 und 2017 einen Preis gewinnen“, gibt der Bennewitzer Bürgermeister Bernd Laqua ein klares Ziel vor. Drei Kandidaten für eine dringende Frischekur hat man im Bennewitzer Rathaus auf der Liste: die Spielplätze in Neuweißenborn, Leulitz und „Am Heller“ in Altenbach. Nun müssen nur noch die Bürger mitspielen.

Spielgeräte sind alt und verschlissen

Obenan steht der Spielplatz Neuweißenborn. „Dessen Spielturm wurde bei der letzten Spielplatzprüfung gesperrt“, beschreibt Laqua die Situation. „Um den Spielplatz wieder zu beleben und nicht gänzlich zu schließen, möchten wir dort gern einige neue Spielgeräte aufstellen.“ Auch die Spielturmkombination in Leulitz hat die besten Jahre schon hinter sich. Um diese zu erhalten, mussten bereits mehrere Reparaturen vorgenommen werden. „Inzwischen sind Reparaturen aber kaum noch möglich, so dass ein Austausch der Kombination durch eine neue sinnvoll ist“, sagt der Bürgermeister. Stark verschlissen ist auch die Spielturmkombination „Am Heller“ in Altenbach. Aus einem möglichen Gewinn aus der Fanta-Spielplatzinitiative könnten diese Vorhaben umgesetzt werden. „Der Umfang der Maßnahmen ist natürlich wieder abhängig von der Höhe des Gewinns“, betont Laqua, verspricht aber: „Die Gemeinde Bennewitz wird noch zusätzliche Mittel bereitstellen.“

Positive Erfahrungen der Gemeinde mit Initiative

Immerhin hat die Gemeinde Bennewitz mit der Spielplatzinitiative bereits positive Erfahrungen gesammelt. 2016 hat sie zum ersten Mal mit dem Spielplatz Deuben teilgenommen und 2000 Euro Preisgeld kassiert. 2017 wurden die Spielplätze in Altenbach „Auf dem Wiesenberg“, im Bennewitzer Eschenring und in Zeititz beim Wettbewerb angemeldet. „Mit diesen Spielplätzen konnten wir uns über Preise in Höhe von insgesamt 3250 Euro freuen – 1250 Euro für Bennewitz und je 1000 Euro für die beiden anderen“, erinnert Laqua. „Wir hoffen, dass wir auch in diesem Jahr Preise erzielen können, die helfen, Spielplätze wieder attraktiv zu gestalten.“

Aufruf zur Abstimmung

Aber dabei benötigt die Gemeindeverwaltung die Hilfe. „Aussichten auf Erfolg bestehen nur, wenn sich möglichst viele Bürger an der öffentlichen Abstimmung beteiligen“, erklärt Laqua. Vorausgesetzt, die Bennewitzer Anträge werden zugelassen, hat jeder Teilnehmer täglich eine Stimme pro Spielplatz.

Die Online-Abstimmung läuft vom 30. August bis zum 30. September über www.fsifanta.de/voting und auf www.dkhw.de/spielplatzinitiative. „Bitte unterstützen Sie uns! Geben Sie täglich je eine Stimme für unsere Spielplätze in Neuweißenborn, Leulitz und Altenbach ab und sagen Sie es weiter! Unsere Kinder werden dankbar dafür sein“, sagt Laqua.

Von Ines Alekowa