Bergfilmfestival: Leinwand für Gipfelstürmer in Wurzens kleiner Schweiz

Zum 19. Mal steigt am letzten August-Wochenende das Internationale Bergfilmfestival in der Hohburger Schweiz bei Wurzen. Am illuminierten Steinbruch Gaudlitzberg gibt es fünf Wettbewerbsbeiträge über Kletterer und noch viel mehr als das Kino für Gipfelstürmer, präsentiert von der LVZ.