Landkreis Leipzig. Die SPD hat am Montagabend im Kulturhaus Böhlen den SPD-Kreisvorsitzenden Markus Bergforth als Direktkandidat für die Bundestagswahl im Wahlkreis 154 gekürt. Die Wahl der rund 40 anwesenden Mitglieder sei einstimmig erfolgt. Es gab keinen Gegenkandidaten. Die Umfragewerte würden die Erwartungshaltung der SPD auch im Landkreis steigen lassen, hieß es in einer im Nachgang verbreiteten Presseerklärung. Seit Martin Schulz als Herausforderer von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) feststeht, verspüren auch die hiesigen Sozialdemokraten Aufwind. „Es wird Zeit für einen Wechsel und wir werden kämpfen, dass Markus Bergforth zukünftig unser Gesicht in Berlin wird,“ fasste Arno Jesse als stellvertretender Vorsitzender der Kreis-SPD die Stimmung zusammen. „Ich bin noch überwältigt von der bereiten Unterstützung, die ich erfahren durfte“, erklärte Bergforth im Nachgang. „Jetzt heißt es anpacken. Für das Leipziger Land in Berlin. Für soziale Gerechtigkeit und Chancengleichheit.“

Doreen Haym, ebenfalls Kreis-Vize, verwies auf die Bilanz in der Großen Koalition, die es sowohl im Bund als auch in Sachsen gibt. Im Freistaat habe man mehr Mittel in den ÖPNV eingestellt, das Bildungspaket verabschiedet, Schulen besser ausgestattet und sei Impulsgeber für den Dialog mit den Bürgern vor Ort gewesen, so Haym.

Bergforth gehört seit 1996 der SPD an. Zum Kreisvorsitzenden wurde der Brandiser im Vorjahr gewählt. Derzeit arbeitet der 50-Jährige als Projektleiter Hochwasserhilfe bei der Johanniter-Unfall-Hilfe.

Der Bewerber betonte in seiner Vorstellungsrede, im Land müsse es gerechter zugehen. „Wir wollen, dass alle Menschen sicher und gut leben. Deutschland wird mit der SPD ein Stabilitätsfaktor in Europa und der Welt sein. Wir brauchen dafür eine starke Sozialdemokratie – wir brauchen dafür Mut und mutig sind wir.“

Dass die SPD junge Leute anzieht, zeigte sich bei der Wahlkreiskonferenz ebenfalls. Drei neue Mitglieder wurden aufgenommen. Der 15-jährige Daniel Wiedensohler aus Borsdorf war erst einen Tag zuvor in die SPD eingetreten und erhielt in Böhlen sein Parteibuch.

Von Simone Prenzel