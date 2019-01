Landkreis Leipzig

Als tragfähigen Kompromiss sieht Andreas Berkner, Leiter der Planungsstelle des Regionalen Planungsverbandes Leipzig-Westsachsen, den vorgelegten Abschlussbericht der Kohlekommission. „Es ist aus meiner Sicht ein Konsens erzielt worden, der so nicht zu erwarten war.“

Das Ausstiegsdatum aus der Stromgewinnung durch das Verbrennen von Kohle sei aus seiner Sicht „dicht an der Obergrenze des Erwartbaren“. Faktisch dürften die Neubaukraftwerke in Mitteldeutschland kaum von früheren Stilllegungen gegenüber den bisherigen Planungen betroffen sein, schlussfolgert der Experte. Denn zunächst sollen Kohlekraftwerke in Westdeutschland vom Netz gehen.

Letzte Kohlekraftwerk in Deutschland sollen Ende 2038 vom Netz gehen

Für das letzte Kohlekraftwerk in Deutschland soll spätestens Ende 2038 Schluss sein. Die Laufzeit des Kraftwerkes Lippendorf sei bislang auf eine Zeit bis etwa 2040 ausgelegt gewesen, so der Experte. Aus den Festlegungen des Berichtes, so unkonkret die diesbezüglichen Aussagen auch sein mögen, geht für Berkner hervor, dass die Kraftwerke Lippendorf wie auch Schkopau im Mitteldeutschen Revier zur Gruppe „2030+“ gehören. Von einer zeitlich davor liegenden Stilllegung würden diese aus seiner Sicht nicht tangiert.

„Neue Kraftwerksblöcke“, erläutert Berkner, „wurden nach der Wende überwiegend im Osten errichtet.“ Lippendorf sei eines der jüngsten und modernsten Kraftwerke. Es gebe nur vier Kraftwerksblöcke in Deutschland, die jünger sind. „Dafür aber 20 älteren Datums.“ Deshalb besteht aus Sicht des Planungsverbandes die begründete Hoffnung, dass der Standort im Landkreis Leipzig erst nach 2030 – und zwar möglichst viele Jahre nach diesem Datum – ausgedient hat.

Lippendorf wird als eines der letzten Kohlekraftwerke geschlossen

„Lippendorf wird als eines der letzten Kohlekraftwerke vom Netz gehen“, ist sich Berkner sicher. Vor allem die westdeutschen Kraftwerke seien von der Effizienz her nicht mit Lippendorf vergleichbar. „Der Standort ist, was den Wirkungsgrad anbelangt, noch immer das Maß der Dinge.“ Außerdem verweist Berkner auf die Revisionsklausel, für die sich die Kohleländer eingesetzt haben und die sich im Abschlussbericht wiederfindet.

Das Kraftwerk Lippendorf wird wohl als eines der letzten Kraftwerke vom Netz gehen. Quelle: Armin Kühne

Sollten Ziele in einzelnen Bereichen, sowohl bei Energie und Klimaschutz als auch beim Fortschritt des Strukturwandels, absehbar nicht erreicht werden, müsse nachgesteuert werden. Heißt: Es könnte auch zu einem späteren Kohle-Ausstieg kommen, sollte sich der Strom aus Kohlekraftwerken als unverzichtbar erweisen.

Zukunft bedrohter Dörfer am Kohlerevier sei ungewiss

Von den geänderten Rahmenbedingungen ist natürlich auch die Zukunft des Tagebaus Vereinigtes Schleenhain betroffen. „Dieser ist in seiner Bereitstellung zu hundert Prozent an das Kraftwerk Lippendorf gekoppelt, es gibt also keine anderen Kunden, die aus dem Tagebau beliefert werden.“

Dass der Abschlussbericht dennoch keine Aussagen zur Zukunft einzelner noch von der Abbaggerung bedrohter Dörfer trifft, ist für Berkner nachvollziehbar. „Das würde bedeuten, dass man in laufende Verwaltungsprozesse eingreift, die mit dem Sächsischen Oberbergamt laufen.“

Vor allem überwiegt bei Berkner in einer ersten Reaktion das Positive. Die Region habe jetzt Planungssicherheit. Ganz anders, als das bei der Schließung der Brikettfabriken nach der Wende der Fall war. „1990 hätten sich viele ein solches Maß an Sicherheit gewünscht.“ Noch seien zwar viele Fragen offen, aber die Akteure könnten sich jetzt gemeinsam auf den Weg machen, den Strukturwandel anzupacken. Dafür seien die 40 Milliarden zur Flankierung des Prozesses zudem eine ordentliche Hausnummer.

Von Simone Prenzel