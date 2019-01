Wurzen

Julius Bölk hat keinerlei Berührungsängste dem neugeborenen Leben gegenüber. Im Rahmen des Tages der offenen Tür am Beruflichen Schulzentrums Wurzen (BSZ) verhalf er am Sonnabendvormittag einer Babypuppe mit ebenso flinken wie geschickten Händen in einen neuen Strampler.

„Meine Schüler sind in aller Regel sehr motiviert, denn sie haben ein klares berufliches Ziel vor den Augen“, berichtete Kerstin Krahl, Fachlehrerin im Bereich Soziales. Für den 23-jährigen Julius ist seine Ausbildung an der Wurzener Bildungsstätte, die er mit der Berufsbezeichnung „Sozialassistent“ abschließen wird, die erste Stufe auf seinem Weg hin zum Erzieher. „Ich fühle mich in dieser Schule sehr wohl, die Mischung aus Theorie und Praxis im Kindergarten bereitet mir großen Spaß“, so der Brandiser.

Mitschülerin Seline Böhm pflichtet ihm bei. „Der gute Ruf des Berufsschulzentrums hat mich bewogen, hier meinen Sozialassistenten-Abschluss abzulegen. Und ich bin bislang insbesondere hinsichtlich der Qualität der Lehrkräfte nicht enttäuscht worden“, so die 17-jährige Beiersdorferin.

Wer schmeckt den Unterschied? Laura und Florian bieten kleine Kostproben an, anhand derer die BSZ-Besucher Marken- von No-Name-Produkten unterscheiden sollen. Quelle: Roger Dietze

Investitionen in fünfstelliger Höhe

Noch nie enttäuscht worden ist die Bildungsstätte in der Wurzener Straße des Friedens Fachleiterin Sabine Keil zufolge auch von ihrem Träger, dem Landkreis Leipzig. „Wir bekommen im Bereich der technischen Ausstattung nahezu jeden Wunsch erfüllt“, berichtet sie. Wobei sie mit der Neumöblierung des einstigen Elektro-Fachkabinetts sowie der in Aussicht stehenden Anschaffung eines Melkstandes mit einer Investitionssumme im fünfstelligen Bereich zwei Beispiele nennt.

Etwas mehr Flexibilität demgegenüber wünscht sich Lehrerin Ute Kietzmann im Bereich der VKA-Sprachausbildung für Migranten, der sogenannten Vorbereitungsklassen mit berufspraktischen Aspekten, vom sächsischen Bildungsministerium. „In der Hochzeit der Flüchtlingswelle hatten wir bis zu vier VKA-Klassen und konnten mit denen auf die unterschiedlichen Sprachniveaus gut reagieren. Jetzt mit nur noch einer Klasse ist es schwer, diese Niveauunterschiede zu handhaben.“

570 Schüler in Wurzen

Ganz gut gehandhabt hat die Wurzener Bildungsstätte die in der jüngsten Vergangenheit aufgegangene Schere zwischen den Ausbildungsmarkt-Angeboten und der Zahl der Schulabgänger. „Angesichts von aktuell rund 570 Schülern haben wir zwar mengenmäßig noch Luft nach oben und würden uns auch ein paar mehr Anmeldungen wünschen. Andererseits können wir in dieser Hinsicht aber bereits einen Aufwärtstrend verzeichnen“, so Fachleiterin Sabine Keil, deren Bildungsstätte eine große Angebotspalette bereithält. Neben dem Berufsvorbereitungsjahr für Jugendliche ohne Schulabschluss umfasst das Portfolio des BSZ das Berufsgrundbildungsjahr für Hauptschul- und Realschulabgänger sowie die Berufsfachschule und die Fachoberschule mit den Schwerpunkten Sozialwesen und Pädagogik.

Von Roger Dietze