Berufsmusiker Gerhard Collini feiert in Deuben seinen 90.

Ein Geburtstag am Heiligabend ist an sich schon eine besondere Sache: In Deuben gratulierten mehr als 100 Gäste einem Berufsmusiker zum persönlichen Jubiläum. Gerhard Collini zeigte sich sichtlich gerührt angesichts der zahlreichen Gäste, die mit ihm im Landgasthof Deuben seinen 90. Geburtstag feierten.