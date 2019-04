Wurzen/Dresden

Schüler des Beruflichen Schulzentrum (BSZ) Wurzen wurden jetzt für ihr Austauschprojekt „Gemeinsame Geschichte und gemeinsame Zukunft in Europa“ mit Jugendlichen aus Litauen und Norwegen ausgezeichnet.

Die Ehrung nahmen Ministerpräsident Michael Kretschmer ( CDU), Schirmherr des bundesweiten Jugendwettbewerbs „Die Gelbe Hand: Engagement gegen Rassismus“, sowie die ehemalige Vorsitzende der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten, Michaela Rosenberger, vor rund 100 Gästen in der Dresdener Staatskanzlei vor.

Projekte gegen Rassismus und Rechtsextremismus

Berufsschüler, Auszubildende und junge Gewerkschafter aus ganz Deutschland hatten sich mit kreativen Projekten gegen Rassismus und Rechtsextremismus am Wettbewerb beteiligt und so ein Zeichen für ein solidarisches Miteinander in den Betrieben wie in der Gesellschaft gesetzt.

Der Sonderpreis des gewerkschaftlichen Vereins „Mach meinen Kumpel nicht an!“ ging an das BSZ Wurzen. Hier setzen sich die Auszubildenden der „Grünen Berufe“ seit längerem unter Leitung von Gabriele Hertel und Christiane Jäckel mit dem Thema „Menschenrechtsverletzungen im Nationalsozialismus“ auseinander.

Von LVZ