Region Leipzig

Während täglich tausende Besucher über den Leipziger Weihnachtsmarkt stapfen, sind die Märkte in der Region um die Messestadt vielen weniger vertraut. Dabei gibt es im Umland so einige versteckte Perlen, die einen Besuch lohnenswert machen. Die Multimedia-Reportage gibt einen Überblick über besondere Adventszauber im Landkreis Leipzig, Nordsachsen und Döbeln.

Während in Trebsen Gaukler, Könige und fahrendes Volk das Mittelalter wiederaufleben lassen, besticht der Weihnachtsmarkt in Borna mit schlichtem Ambiente, klassischen Glühweinbuden – und garantiert weniger Gedränge. In Grimma ist Besinnlichkeit nicht unbedingt gefragt. Hier können Besucher ausgelassen feiern, gern auch mal mit Dschungelkönigin Melanie Müller und ihren Ballermann-Hits. In Döbeln dagegen geht es sportlich zu: Hier kommen Schlittschuhfreunde voll auf ihre Kosten.

Zur Galerie Mittelalterspektakel in Trebsen, Eislaufen in Döbeln, gemütliches Beisammensein in Bad Düben und Grimma – die Weihnachtsmärkte in der Region rund um Leipzig sind zum Teil sehr unterschiedlich.

Diese Weihnachtsmärkte gibt es in der Region rund um Leipzig:

Von gap