Machern

Um offene Fragen zur Zukunft des Historischen Hirschgartens in Machern ging es auf der Sitzung des jüngsten Verwaltungsausschusses. Das Gehege weckte in den vergangenen Monaten nicht nur das Interesse zahlreicher Spaziergänger, sondern auch das des Veterinäramtes. Die Kontrolleure hätten bei einer Beratung Mitte August „deutlichen Druck“ auf die Gemeinde erzeugt, berichtete Rathaus-Mitarbeiter Steffen Funke. So seien die Größe der Anlage, die Menge der Tiere und deren Tränkung in den Fokus gerückt.

Kommune muss die Flinte anlegen

Bereits seit längerem hatte sich angedeutet, dass es Handlungsbedarf gibt. So hatte Asja-Möller, Leiterin des Lebensmittelüberwachungs- und Veterinäramtes des Landkreises bereits erklärt, dass man mit der Kommune in Kontakt sei. Den Pflege- und Ernährungszustand der Tiere hatte die Amtstierärztin allerdings als gut bezeichnet. Dennoch sieht sich die Kommune jetzt veranlasst, auf einige Exemplare die Flinte anzulegen. Dies sei eine Grundvoraussetzung, um die Anlage weiter zu betreiben, hieß es. Rund 10 000 Quadratmeter stehen dem Damwild am nördlichen Park-Rand zur Verfügung. „Der Gesetzgeber sieht vor, dass pro Tier 1000 Quadratmeter erforderlich sind“, erläuterte Funke. „Die Faustregel lautet zudem, dass auf einen Hirsch vier Kühe kommen sollen.“ Jungtiere werden nicht mitgezählt. Die Kälber, so Funke, würden erst später ins Gewicht fallen.

Kosten für Anlage im Haushalt verankert

Neben dem unvermeidlichen Abschuss einiger Tiere wurde vor allem die Kostenfrage betrachtet. Gemeinsam mit dem Förderverein Schloss- und Landschaftsgarten sowie anderen freiwilligen Helfern seien bisher finanzielle Engpässe in der Instandhaltung der Anlage, Verpflegung oder Tränkung stets erfolgreich überbrückt worden, warf die Verwaltung einen Blick in die Historie. Hier soll endlich mehr Berechenbarkeit einkehren. Der Ausschuss empfiehlt dem Gemeinderat, jährlich 10 500 Euro fest im Etat zu verankern. Dies würde für den noch zu beschließenden Doppelhaushalt 2018/2019 unterm Strich eine Ausgabe von 21 000 Euro bedeuten.

Das Rathaus rät dazu, einen Pfleger mit monatlich 25 Stunden unter Vertrag zu nehmen. Dieser soll die Tiere füttern und tränken sowie nach dem Rechten schauen. Einigkeit herrscht darüber, dass der Hirschgarten zu den Macherner Aushängeschildern zählt, für die die Gemeinde auch finanziell einstehen sollte. „Die Anlage“, erläuterte Petra Puttkammer (CDU), „ist sehr geschichtsträchtig.“ Der historische Vorgänger reichte früher weit über die Püchauer Straße hinweg, wo sich heute unter anderem der Tiergartenweg befindet. Heute ziehe die Anlage vor allem Familien mit Kindern in ihren Bann.

Von Simone Prenzel