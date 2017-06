Noch Zukunftsmusik: Eine Machbarkeitsstudie soll klären, inwieweit sich ein Besucherzentrum für den Geopark Porphyrland im Bahnhof Wurzen etablieren lässt. Die Mitgliedsgemeinde Lossatal will sich an den Kosten des Gutachtens beteiligen, fordert aber von Wurzen die Bewirtschaftung der Einrichtung in kommunaler Hand.



Quelle: Brandt, Kai-Uwe