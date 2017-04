Wurzen. Ein betrunkener Radfahrer aus Borsdorf hielt die Polizei am Mittwoch mehrere Stunden auf Trab. Als abends halb elf die Unfallmeldung bei der Polizei in Wurzen einging, war von einem Unfall auf der Panitzscher Straße die Rede, bei der jener Radfahrer verletzt worden sei. Deshalb seien die Beamten eigenen Angaben zufolge nach Borsdorf geeilt. Dort trafen sie auf nächtliche Stille, da das 19-jährige Unfallopfer bereits mit dem Rettungsdienst ins Wurzener Krankenhaus gebracht worden war.

Wie sich später herausstellte, war der Verletzte im volltrunkenen Zustand gestürzt. Das konnte ihn laut Polizei nicht davon abhalten, im Krankenhaus zu randalieren. Wie die Polizei mitteilte, habe der Rettungssanitäter tätlich angegriffen und die Notärztin in einen Würgegriff genommen. „Mit seinen sonst recht spärlichen Deutschkenntnissen gelang es ihm darüber hinaus, den Rettungssanitäter als Nazi zu beschimpfen“, teilte die Polizei mit. Nach einer Blutentnahme sei der Randalierer in Polizeibegleitung in eine psychiatrische Klinik gebracht worden.

