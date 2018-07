Borsdorf

Mit Blessuren kam ein Radfahrer am Mittwochabend in Borsdorf davon, nachdem er an der Schulstraße eine Böschung hinabgerauscht war. Wie die Polizei mitteilte, hatte der Mann die Kontrolle über sein Fahrrad verloren und daraufhin den Fußweg nach links verlassen.

Er stürzte und blieb liegen. Der Schutzengel war mit ihm, denn er konnte offensichtlich fast unverletzt wieder aufstehen. Dennoch wurde der stark alkoholisierte Mann in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht, so die Polizei weiter. Die Ermittlungen wegen Trunkenheit im Straßenverkehr sind aufgenommen worden.

Von LVZ