Wurzen

Ein angetrunkenes Pärchen wollte am Montagmittag einen Bus am Clara-Zetkin-Platz in Wurzen partout nicht verlassen. Die Busfahrerin (45) hatte beide dazu aufgefordert, weil sie bemerkt hatte, dass die 43-Jährige und der 34-Jährige stark alkoholisiert waren. Sie weigerte sich, die beiden in diesem Zustand zu transportieren. Das Duo ignorierte die Forderung der 45-Jährigen, bis ein Kollege (46) zur Hilfe eilte. Doch auch ihm gelang es nicht, das Pärchen zum Verlassen des Busses zu bewegen.

Pärchen attackiert Busfahrerin in Wurzen

Stattdessen griff die 43-Jährige nach dem Arm der Busfahrerin und schubste diese wiederholt. Ihr Begleiter sprang dem Busfahrer gegen den Rücken und lief anschließend allein davon. Seine Begleiterin blieb zurück. Die Busfahrerin rief schließlich die Polizei. Als die Beamten die betrunkene Passagierin mit Nachdruck aufforderten auszusteigen, tat sie dies und ging ihres Weges. Gegen sie und ihren 34-jährigen Begleiter wird wegen Körperverletzung ermittelt.

Von LVZ/gap