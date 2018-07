Wurzen

Mit einer kleinen Vernissage hat die Volkssolidarität (VS), Regionalverband Wurzen, jetzt eine Ausstellung der besonderen Art in ihrer Begegnungsstätte, Straße des Friedens 18, eröffnet. Denn kein Künstler der 23 Werke ist älter als sechs Jahre, aber alle stammen aus der Beuchaer Kindertagesstätte „Knirpsentreff“, die im Oktober ihr 30-jähriges Bestehen feiert.

Kunst aus Kinderhänden

„Wir möchten neugierig machen auf die Kunst aus Kinderhänden, auf den lustvollen Weg dahin, sich mitzuteilen, auf die Kinder und ihre ganz individuellen Ideen“, führte Jana Eilitz das Publikum in die Galerie der bunten Bilder ein. Gemeinsam mit ihren Kolleginnen betreute die stellvertretende Leiterin der Einrichtung das Projekt, welches mit dem Wunsch des Vorstandes im April/Mai begann. „Kreativität und Kunst hat bei Kindern nichts mit dem Vermitteln von Techniken zu tun“, erläuterte Eilitz. „Sie wollen sich vielmehr ausprobieren und experimentieren.“

Freiraum in der Kita Knirpsentreff

Eben den Freiraum bietet die Kita Knirpsentreff ihren Schützlingen. Zum Beispiel Lana (6), die vier Pferde malte und dazu sagte: „Die Pferde möchte ich einmal haben. Mein Opa hat gesagt, wenn er Millionär geworden ist, kauft er mir die alle.“ Oder Felias (6), der einen „Turbo-Flitzer mit Feuerantrieb“ samt seiner Familie darin zeichnete.

VS-Vorstandsvorsitzende Astrid Nowak, Geschäftsführerin Ingeburg Fahl sowie Gerlinde Thalmann, Leiterin der Begegnungsstätte, staunten nicht schlecht angesichts der Arbeiten, die Eilitz so kommentierte: „Werden Kinder älter, beginnen die Bilder für uns erkennbare Formen anzunehmen und es entstehen ganz kleine, individuelle Geschichten dazu.“

Weitere Arbeiten beim Tag der offenen Tür

Leider kann die Volkssolidarität in der aktuellen Schau nur eine geringen Teil der Zeichnungen zeigen, die seither entstanden sind. Wer mehr sehen will, sollte sich schon einmal den Tag der offenen Tür im Beuchaer Knirpsentreff anlässlich des 30. Geburtstages am 26. Oktober vormerken.

1997 übernahm der Regionalverband der Volkssolidarität das Haus in Trägerschaft. Derzeit werden in der Kleinsteinberger Straße 28 insgesamt 228 Kinder, darunter 60 in der Krippe, von 27 Fachkräften und dem Leitungsteam Manja Schumann, Franziska Uhlig sowie Jana Eilitz betreut.

„Die Welt mit Kinderaugen sehen“ – neue Ausstellung in der Begegnungsstätte der Volkssolidarität Wurzen, Straße des Friedens 18

Von Kai-Uwe Brandt