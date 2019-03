Brandis/Beucha

Die Zukunft des Beuchaer Kulturhauses treibt Marlis Gottschalk schon seit Langem um, nicht erst seit Anfang Februar im Ortschaftsrat die erste Fassung der von der Stadt Brandis beauftragten Machbarkeitsstudie vorgestellt wurde. Aber seitdem besonders. „Ich habe den Eindruck, sie ist eher eine Verhinderungsstudie“, ärgert sie sich. „Ihre Präsentation hat ein Gefühl der Ohnmacht hinterlassen“, blickt Gottschalk auf die darin vom Ingenieurbüro Knoblich prognostizierten Kosten von drei Millionen Euro.

Machbarkeitsstudie geht an Beuchaer Bedürfnissen vorbei

Gottschalk ist Beuchaer Urgestein, viele Jahre führte sie das Fotogeschäft in der Brandiser Hauptstraße. „Als Jugendliche bin ich zu den Kinovorführungen im Kulturhaus gegangen, ich erinnere mich auch noch an Konzerte wie mit Günther Fischer und Band.“ Aber der Beuchaerin geht es keinesfalls um Nostalgie. Vielmehr sucht sie nach nachhaltigen Ideen, wie das Haus wiederbelebt werden könnte – und zwar unter Berücksichtigung der Beuchaer Bedürfnisse. Einige Ansätze habe ein bereits 2016 vom inzwischen verstorbenen Leiter des Kulturhausvereins, Detlef Anders, vorgelegtes Exposé geliefert. „Aber die Vorschläge daraus, hier zum Beispiel ein Geoportal des Geoparks Porphyrland zu eröffnen, kamen in der Studie überhaupt nicht zur Sprache.“ Überhaupt setzt diese in Gottschalks Augen an der verkehrten Stelle an. „Man sollte nicht fragen, wofür sich die Räume eignen würden, sondern wofür die Beuchaer Platz benötigen und dann sagen: Nun plane mal.“

Heimatverein und Ortschronistin ohne Domizil

Und Bedarf gibt es aus ihrer Sicht und nach Gesprächen mit Beuchaern für viele Dinge. So fehle dem Heimatverein ein Domizil. „Seine Ausstellung ,Dorf der Steine’ hat viel Arbeit und Geld gekostet und ist jetzt irgendwo eingelagert, im Kulturhaus könnte daraus eine Dauerausstellung werden.“ Auch die Ortschronistin müsse ihr Material in Privaträumen und Schule unterbringen.

„Neben den Vereinen braucht aber vor allem die zunehmende Zahl älterer Menschen dringend eine Anlaufstelle im Ort“, meint Gottschalk. Auf ihrer Ideenliste finden sich deshalb Vorträge, wie sie gerade im BrandisTreff erfolgreich angeboten werden, im Saal könnten Seniorentanztees stattfinden. Und mit einer Tagespflege wären zugleich feste Einnahmen verbunden. Ebenso mit einem Engagement der Beuchaer Buchhandlung Kirjat; von dieser weiß Gottschalk, dass sie Interesse hätte, im Kulturhaus zu literarischer Kost auch Kaffee und Kuchen zu servieren.

Idee: Generationsübergreifende Begegnungsstätte

„Das Kulturhaus sollte zugleich eine generationenübergreifende Begegnungsstätte werden, in der soziales Miteinander gelebt wird“, betont Gottschalk. „Horst Bauer, 30 Jahre lang Filmvorführer, hat mir gesagt, er würde sich geehrt fühlen, wenn er junge ambitionierte Leute in die alte Technik einweisen könnte, um seine Filmschätze vorzuführen. Handwerklich begabte Rentner könnten hier kleine Kurse anbieten – wie repariere ich mein Fahrrad oder möble einen Stuhl wieder auf.“

Im Dornröschenschlaf: Das beliebte "Fass" im Kulturhaus Beucha. Quelle: E-Mail-LVD

Marlis Gottschalk könnte sich gut vorstellen, dass alle, die ein Interesse am Kulturhaus haben, an einem Runden Tisch zusammen kommen – Vereine, dazu Volkssolidarität und Arbeiterwohlfahrt, der Kirchenvorstand, Stadt- und Ortschaftsräte und natürlich Einwohner, denen es ein Bedürfnis ist, Kultur im weitesten Sinne in Beucha zu beleben. „Hier sollte die Frage gestellt werden, inwiefern diese Menschen bereit wären, sich gemeinsam für ein solch großes Projekt einzusetzen.“ Außerdem appelliert Gottschalk, bei der Diskussion auch die Erfahrungen anderer zu nutzen, die ähnliche Projekte wie beispielsweise die Musikarche in Brandis erfolgreich auf den Weg gebracht haben, und sobald ein Nutzungskonzept steht, Sponsoren ins Boot zu holen.

„Ich möchte ganz einfach, dass man über Alternativen zu den teuren Vorschlägen aus der Machbarkeitsstudie nachdenkt und klein anfängt“, sagt Gottschalk und hofft auf weitere gute Ideen und Mitstreiter. Auch die Stadtverwaltung sieht sie in der Pflicht: „Alle, die ich bereits befragt habe, wundern sich zunehmend, dass neben den vielen Projekten für Brandis unser Ortsteil, speziell das Kulturhaus, auf der Strecke geblieben ist.“ Gottschalk: „Unser gemeinsames Ziel sollte sein, dass auch zukünftige Generationen sagen können: ,Ich identifiziere mich mit meinem Wohnort und lebe gerne hier.’“

Von Ines Alekowa