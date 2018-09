Borsdorf

Acht Künstlerinnen und Künstler setzen in Borsdorf die Tradition „Kunst im Rathaus“ fort. Im Beisein von Bürgermeister Ludwig Martin (CDU) und dank musikalischer Begleitung durch Elisa Schädel am Saxofon wurden am Dienstag ihre Arbeiten der Öffentlichkeit gezeigt. Werke, die in den vergangenen drei Jahren unter Leitung der Kuratorin Sabine Prietzel entstanden sind.

Atelier im Wohnverband ist Inspiration

Das Besondere dieser neuen Exposition besteht darin, dass dem Betrachter indirekt eine Erfolgsgeschichte erzählt wird, die ein gelungenes Beispiel für Inklusion reflektiert. Denn die Künstler Denny Enge, Maria Hennig, Roger Hertel und Ruth Kroll sowie Carmen Langrock, Monika Laubin, Melanie Rojik und Cornelia Ruther“ sind Bewohner des Panitzscher Wohnverbundes „Alte Posthalterei“, wo sie im eigenen Atelier mit Farbe und Pinsel ihre eigene Welt dargestellt haben. Es sind Mitmenschen, die trotz ihrer psychische Verhaltensauffälligkeit und Intelligenzminderung mithilfe der Kunst Größe beweisen und zudem den Mut aufbringen, dies selbstbewusst nach außen zu tragen. In diesem Kontext erinnerte Sabine Prietzel ganz bewusst an ein Zitat von Pablo Picasso. „Sie erwarten von mir, dass ich Ihnen sage, dass ich Ihnen definiere: Was ist Kunst? Wenn ich es wüsste, würde ich es für mich behalten.“

Wertschätzung in der Öffentlichkeit

Aus ihrer Kunstvermittlung machen die acht Künstler kein Geheimnis. Unabhängig davon, dass sie sowohl vom Team des Wohnverbundes unter Leitung von Steffen Randolph als auch unter künstlerischer Leitung von Sabine Prietzel die fachliche und mentale Unterstützung erfahren. Und mit ihrer ersten Kunstausstellung ist nun auch die Wertschätzung der Öffentlichkeit hinzugekommen.

Das Kulturprojekt „Atelier Alte Posthalterei“ ist neben den bereist bestehenden Garten- und Handwerksprojekten innerhalb des Wohnverbundes im November 2015 neu entstanden. Derzeit beteiligen sich neun Teilnehmer im Alter von 25 bis 72 Jahren an den wöchentlichen Kunstprojekten. „Im Vordergrund der künstlerischen Arbeit steht die Freude am zweckfreien und schöpferischen Handelns“, betonte Sabine Prietzel. Ihr persönlich gehe es darum, „die Teilnehmer darin zu unterstützen, ihre eigene Ausdrucksform zu finden und spielerisch Grenzen zu überschreiten, um neue Möglichkeiten zu entdecken.“ Damit werde ihnen die Chance geboten, „selbst Dinge aktiv gestalten und verändern zu können, was sie für sich als wirksam erleben.“

Anders formuliert, sei künstlerische Tätigkeit „Formfindung von Subjektivität und bietet eine Möglichkeit Selbstsein zu können“, betonte die Kuratorin, was gerade für die Bewohner im Wohnverbund von „elementarer Bedeutung“ sei. Vor diesem Hintergrund zitierte Sabine Prietzel auch noch Johann Wolfgang von Goethe: „Die Kunst ist eine Vermittlerin des Unaussprechlichen.“ Wer sich davon ein eigenes Bild machen möchte, kann die Ausstellung im Rathaus Borsdorf zu den Öffnungszeiten noch bis voraussichtlich 4. Dezember besuchen.

Von Frank Schmidt