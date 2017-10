Biber auf dem Vormarsch: 90 Reviere an der Mulde und in ihren Nebengewässern

Seit 50 Jahren ist der Biber an der Mulde heimisch. Er sucht sich immer neue Reviere. Weil die Biberbetreuer im Landkreis Leipzig nicht in der Lage sind, jedes Revier an 150 Kilometer Fließgewässern und rund 50 stehenden Gewässer zu kontrollieren, bittet das Landratsamt um Mithilfe.