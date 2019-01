Borsdorf

„Bibliothek & Seniorentreff“ steht in großen Buchstaben an der Fassade in der August-Bebel-Straße 1 in Borsdorf. Die Senioren allerdings haben ihre Zusammenkünfte schon lange ins „Stadt Leipzig“ in der Leipziger Straße verlegt. Und nun rückt auch der Auszug der Bibliothek in greifbare Nähe. Leerstehen wird das Objekt, in dessen Nebengebäude im Dezember auch die Tafel geschlossen hatte, dennoch nicht. Der Gemeinderat hat zu dessen Zukunft einen Grundsatzbeschluss und die Diakonie als Nachnutzer ins Auge gefasst.

Ehemalige Turnhalle wird zum modernen Leseort

Noch geben sich in der etwa 100 Jahre alten Villa an vier Tagen in der Woche Lesehungrige die Klinke in die Hand. Schon lange aber gibt es einen Ratsbeschluss, die Gemeinde- und die Schulbibliothek für Synergieeffekte zusammenzulegen. „Alle Schüler des Freien Gymnasiums Borsdorf (FGB) erhalten mit Schuleintritt sofort auch die Mitgliedschaft in der Gemeindebibliothek, das heißt, wir leben die gemeinsame Bibliothek schon“, sagt Bürgermeister Ludwig Martin ( CDU). Nun erhalten beide Leseeinrichtungen auch ein neues Domizil. Mit Inbetriebnahme der neuen Sporthalle wird die ehemalige Turnhalle im FGB zu einem modernen Leseort umgebaut. Die mehrfach verschobene Fertigstellung ist laut Rathauschef nun für September terminiert. Damit wird die Bebelstraße 1 frei.

Diakonie entwickelt sich weiter in Borsdorf

Neuer Eigentümer des Grundstücks könnte die Diakonie werden, die gegenüber, in der Bebelstraße 8, das evangelisch-lutherische Diakonissenhaus als Wohnstätte für Menschen mit Behinderung betreibt. „Die Diakonie hat ihren Borsdorfer Standort ständig weiterentwickelt hat“, sagt Martin. „aber das Frauenheim entspricht als Lebens- und Wohnraum für Menschen mit Behinderungen nicht mehr dem Standard.“ Der Trend gehe hin zu Wohngruppen. „Die Diakonie hat sich deshalb an uns gewandt, ob wir uns vorstellen könnten, das Objekt zu verkaufen.“ Und Martin kann: „Ich befürworte das, denn die Diakonie gehört zu Borsdorf.“

Fördermittel für soziale Zwecke

Laut Martin gibt es bereits positive Signal aus dem Landratsamt, für das Vorhaben Fördermittel zur Verfügung zu stellen. Auch rechtlich habe man sich abgesichert, ob die Gemeinde das kommunale Grundstück ohne öffentliche Ausschreibung verkaufen darf. „Die Rechtsaufsicht sagt, für soziale Zwecke ja“, so Martin. „Außerdem werden wir es zum Verkehrswert veräußern, wir verschleudern somit kein Eigentum.“

Im Gemeinderat, wo das Vorhaben mit dem Hinweis auf möglicherweise andere Interessenten aus dem sozialen Bereich zunächst durchaus kontrovers diskutiert wurde, fand es zuletzt einhellige Zustimmung. Der Diakonie, die schon seit 1890 im Ort präsent ist, wurde Priorität eingeräumt. Mit dem Grundsatzbeschluss in der Hand gibt die Gemeindeverwaltung jetzt ein Wertgutachten in Auftrag.

