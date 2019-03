Wurzen

Den absoluten Negativrekord des Vorjahres hält ein Fahrer auf der Dresdener Straße. Im Bereich der 60er-Zone innerorts beschleunigte er seinen Wagen auf sage und schreibe Tempo 105. Nur zwei Stundenkilometer weniger, also mit 103, erwischte der Wurzener Blitzer einen Chauffeur in der Torgauer Straße, der partout seinen Fuß nicht vom Gaspedal lassen wollte und dabei sich wie andere Verkehrsteilnehmer vorsätzlich gefährdete.

Im Vorjahr hagelte es insgesamt 2322 Verwarngelder für Raser

Seit zwei Jahren stellt die Kommune mittlerweile selbst Rasern nach und mietet dafür extra ein Messfahrzeug. Damals entschied sich der Stadtrat mit knapper Mehrheit für das Blitzen in Eigenregie. Daher kündigte die Stadt zum 31. Dezember 2016 den bis dato existierenden Vertrag mit dem Landratsamt.

Wie Stadtsprecherin Cornelia Hanspach auf Nachfrage informierte, kontrollierte das Ordnungsamt 2018 an insgesamt 85 Messstellen und während 100 Messtagen in der Stadt sowie den Ortsteilen das Einhalten der Geschwindigkeit. Im Ergebnis hagelte es für Tachosünder während der vergangenen zwölf Monaten 2322 Verwarngelder bis 54 Euro sowie 205 Bußgeldbescheide (ab einer Überschreitung von 21 Stundenkilometer). „Die Blitzer stehen durchschnittlich zwischen anderthalb und vier Stunden, je nach Ort unterschiedlich“, so Hanspach. Schwerpunkte seien vor allem die Bundesstraße 6 in Kornhain und Birkenhof.

Ortsteile von Wurzen gehören zu dem Mess-Schwerpunkten

Darüber hinaus zählen die Ortsteile Roitzsch, Nitzschka, Burkartshain, Streuben sowie Sachsendorf dazu und in der Stadt der Kreuzungsbereich Staatsstraße (S) 11/S 19, die Torgauer und Dresdener Straße, aber auch die Kutusowstraße.

In den Fokus rückt die Stadtverwaltung ebenfalls die innerstädtische Tempo-20-Zone, darunter die Schweizergartenstraße. Zu den Details der 2018er-Bilanz:

Bundesstraße 6, Kornhain – hier blitze es 377-mal, Spitzenwert 145 km/h bei erlaubten 70 Stundenkilometer,

Bundesstraße 6, Birkenhof – 162 Vergehen an vier Messtagen, Spitzenwert bei erlaubten 70 km/h 121 Stundenkilometer. Jedes zehnte Fahrzeug war hier zu schnell unterwegs,

Ortsteile Roitzsch, Nitzschka, Burkartshain, Streuben und Sachsendorf – Nitzschka: 201-mal geblitzt, Spitzenwert 101 Stundenkilometer bei erlaubten 50 km/h, Streuben: Spitzenwert 87 Stundenkilometer (Limit 50 km/h), Sachsendorf: Spitzenwert 60 Stundenkilometer (Limit 30 km/h), Roitzsch: Spitzenwert 76 Stundenkilometer (Limit 50 km/h) und Burkartshain: Spitzenwert 75 Stundenkilometer (Limit 50 km/h),

Wurzen – Kreuzung S 11/S 19 (erlaubt 70); Negativrekord 108 Stundenkilometer, Torgauer Straße (erlaubt 50): Spitzenwert 103 Stundenkilometer, Dresdener Straße (60er-Zone): Spitzenwert 105 Stundenkilometer, Kutusowstraße (erlaubt 50): Spitzenwert 75 Stundenkilometer,

Innenstadt, Schweizergartenstraße – an einem Messtag waren 129 von 418 Fahrzeugen in der Tempo-20-Zone zu schnell: Spitzenwert 45 Stundenkilometer und am zweiten Messtag wurden 134 von 380 Fahrzeugen geblitzt, der Rekord auch hier 45 Stundenkilometer.

Hanspach zufolge bearbeitet das Ordnungsamt derzeit 52 Einsprüche, zehn landeten vor Gericht.

Bewohner können Blitzerauto bei Fachbereich Bürgerdienste ordern

Bei alledem, berichtet sie weiter, zeigen die Kontrollen in kommunaler Hand bereits erzieherische Wirkung. „Zum Beispiel vor Kindertagesstätten wie in der Liststraße hatten wir schon Messtage ohne ein einziges Vergehen.“

Übrigens können Einwohner das Blitzerauto sogar beim Fachbereich Bürgerdienste ordern, wenn sie den Eindruck haben, dass in ihrer Straße gerast wird. „Natürlich müssen wir dann erst einmal schauen, inwieweit der Einsatz verkehrstechnisch und rechtlich möglich ist“, schränkt Hanspach ein.

Von Kai-Uwe Brandt