Grimma

Ein Tag vor der öffentlichen Knallerei am Silvestertag hat sich in Grimma ein Jugendlicher beim Hantieren mit Feuerwerkskörpern Verletzungen an einer Hand zugezogen und musste sich notärztlicher Behandlung unterziehen.

18-Jähriger bringt sich in Lebensgefahr

Dem Vernehmen nach habe sich der 18-Jährige in Grimma-Süd am frühen Sonntagnachmittag beim offenkundig unsachgemäßen Zünden von Leuchtraketen in Lebensgefahr gebracht. Wie schwer die Verletzungen tatsächlich sind, ist nicht bekannt geworden. Die näheren Umstände dazu werden nun von der Polizei ermittelt.

Von fsw