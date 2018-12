Bennewitz/Schmölen

Die erste Hürde zur Erweiterung des Bootslagers der Wurzener Rudervereinigung Schwarz-Gelb am Muldeufer in Schmölen ist genommen. Der Bennewitzer Gemeinderat stimmte dem Entwurf des Bebauungsplanes zu. Diskutiert wird darüber schon lange. „Wir könnten das Lager allein mit all dem Papier bauen, das bisher beschrieben wurde“, sagte Bürgermeister Bernd Laqua.

Da das Vorhaben sensible Bereiche berührt – Überschwemmungs-, Landschafts- und Vogelschutzgebiet –, waren im Vorfeld Stellungnahmen, unter anderem vom Landesumweltamt sowie von der Landesarbeitsgemeinschaft Naturschutz, eingeholt worden; dem Planentwurf mussten Umweltbericht sowie Verträglichkeitsprüfung beigefügt werden. „Aber der Zuwachs beim Ruderernachwuchs ist enorm“, rechtfertigte Laqua den Aufwand. Der Verein zählt 120 Mitglieder, ein Drittel betreibt Leistungssport, allein 2018 gab es ein Dutzend Neuanmeldungen. Der Ball liegt jetzt bei den Trägern öffentlicher Belange – der Entwurf liegt vom 2. Januar bis 4. Februar im Rathaus aus.

Auf dem Gelände der Rudervereinigung wird auch gewerkelt. Quelle: Andreas Röse

Ruderverein brachte Olympiasieger hervor

Die Ruderer sind seit Jahren auf Erfolgskurs. Am erfolgreichsten in der Vereinsgeschichte hat sich Olympiasieger Philipp Wende in die Riemen gelegt. Auch die Bilanz beim Abrudern im Oktober konnte sich wieder sehen lassen. Dabei sind die Bedingungen spätestens seit 2013 nicht optimal, als die zweite große Flut nach 2002 erneut die Vereinsanlagen an beiden Muldeufern, in Dehnitz und Schmölen, ramponierte. Der Verein konzentrierte sich daraufhin auf Schmölen, welches erst ab Hochwasserwarnstufe IV betroffen ist – bei Gefahr bleibt so Zeit zur Evakuierung. Das Bootshaus auf Wurzener Seite war bereits bei Stufe I nicht mehr erreichbar.

2015 wurden die hier von der Stadt gepachteten Gebäude (bis auf das Vereinshaus) mit Landesmitteln abgerissen. Das Problem beschreibt Vereinsvorsitzende Simone Dögnitz: „Die Boote müssen seitdem allein in Schmölen untergebracht werden. Insgesamt rund 60 Stück plus Ausleger, Riemen, Schutzhüllen sind auf vier Gebäude verteilt. Die Kinder-Einer liegen auf Rollwagen und müssen zur Seite geschoben werden, um an die größeren Boote zu kommen.“

Zusammenarbeit von Bennewitz und Wurzen

Simone Dögnitz, Vorsitzende der Rudervereinigung Schwarz-Gelb Wurzen Quelle: Andreas Röse

Momente, in denen Dögnitz hofft, dass nichts beschädigt wird. Denn die Boote sind teuer. Sie ist deshalb froh, dass der Entwurf gebilligt wurde. „Das ist ein Riesenschritt in die Richtung, in die wir wollen.“ Dafür war Zusammenarbeit erforderlich: Bennewitz entschloss sich zur Aufstellung des Bebauungsplanes, um im Außenbereich zunächst Baurecht zu schaffen. Dieses ermöglicht Wurzen als Vorhabensträger die weitere Nutzung des Geländes als Wassersportstandort.

Auf dem 9300-Quadratmeter-Areal, seit 100 Jahren für Training und Wettkämpfe genutzt, stehen das Vereinshaus von 1975 mit Übernachtungsmöglichkeiten und vom Verein modernisierter Küche und Sanitäranlagen, ein Bootshaus und Nebengebäude. Das Ufer säumt teils dichter Baum- und Strauchbestand. Die Gebäude sollen nun baurechtlich gesichert, zwei kleinere abgerissen und an deren Stelle das neue Bootslager errichtet werden. Für die Halle gibt es laut Dögnitz schon einen Entwurf. „Aber ich denke, die wird vor 2020 nicht im Haushaltplan der Stadt erscheinen.“

Sonderregelung möglich

Eigentlich sind Errichtung oder Erweiterung baulicher Anlagen in Überschwemmungsgebieten ausgeschlossen. Die zuständige Behörde könne jedoch abweichend genehmigen, heißt es im Entwurf. „Das Vorhaben erfüllt alle Bedingungen“, stellt das Planungsbüro Knoblich fest. So ändere sich der Hochwasserabfluss durch das neue Bootslager nicht, da sich das Gelände hinter der Einmündung der Schmölener Lache befindet und die Halbinsel zwischen Mulde und Lache die Strömung führt. Und der Neuversiegelung von 450 Quadratmetern stehen schon jetzt 550 Quadratmeter durch den Abriss auf Wurzener Seite gegenüber, wodurch dort Rückhalteraum geschaffen wurde.

„Über kurz oder lang werden wir Wurzen wahrscheinlich ganz aufgeben“, sagt Dögnitz. Zu hoch ist der Aufwand, um das Gelände nur für die Herbstregatta in Ordnung zu bringen. 2018 hatte der Verein deshalb erstmals nur eine Vereinsregatta ausgerichtet. „Die ist super angekommen“, sagt Dögnitz. Zu dieser dürfe man ohne bürokratische Hürden zwölf Mannschaften einladen, und dafür reichten die Schmölener Kapazitäten.

Von Ines Alekowa