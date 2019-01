Landkreis Leipzig

Nach den Krawallen zu Silvester in Borna spricht sich die Bornaer Oberbürgermeisterin Simone Luedtke (Linke) für eine Videoüberwachung auf dem Marktplatz aus. Nun lässt sie prüfen, inwieweit öffentliche Plätze in der Stadt mit Videokameras ausgestattet werden können.

Damit ist sie nicht allein. Auch für andere Bürgermeister im Landkreis Leipzig ist die Videoüberwachung ein Thema. Rechtliche Hürden würden eine Umsetzung aber schwierig machen.

Matthias Berger (parteilos), Bürgermeister von Grimma, sieht die aktuelle gesetzliche Lage zur Videoüberwachung im öffentlichen Raum kritisch. In der Vergangenheit startete Grimma einen Versuch, eine Videoüberwachung am Nikolaiplatz einzuführen. Damit sollten Polizisten leichter gegen alkoholisierte Randalierer vorgehen können. „Letztlich benötigten wir einen Nachweis darüber, dass sich die jeweiligen Randalierer erst vor Ort betrunken haben“, erklärt der Bürgermeister. „Wie sollen wir das nachweisen?“, gibt er zu Bedenken. Da die rechtliche Lage ungeklärt ist, sieht er von einer zeitnahen Einführung der Videoüberwachung ab. „Am Ende stehen wir vor Gericht. Wir sind vorsichtig, was das Thema betrifft.“ Die gesetzlichen Hürden beunruhigen den Politiker: „Als Kommune fühlen wir uns zunehmend handlungsunfähig“.

Wurzen arbeitet an der Einführung einer Videoüberwachung

Die Stadt Wurzen arbeitet intensiv an einer Einführung der Videoüberwachung an öffentlichen Plätzen. Nachdem es im vergangenen Jahr vermehrt zu Auseinandersetzungen kam, überarbeitete die Kommune ihr Konzept: Das Polizeipersonal wurde aufgestockt, die Sozialarbeit verstärkt. Geplant war, die technische Überwachung im vergangenen Jahr einzuführen. Doch ähnlich wie die anderen Kommunen steht auch die Stadt Wurzen vor rechtlichen Hürden. „Viele Dinge sind noch immer ungeklärt, gerade wenn es um Datenschutz oder Polizeirecht geht“, sagt Jörg Röglin, Bürgermeister der Stadt Wurzen ( SPD).

Die Einzäunung des Weihnachtsbaumes wurde aus der Verankerung gerissen und weit verstreut. Quelle: Kathrin Haase

Die Kommune steht dafür in engem Kontakt mit der Chemnitzer Stadtverwaltung. Zudem ist Wurzen in der vom Innenministerium aufgelegten „Allianz Sichere Sächsische Kommune“ aktiv. „Wir hoffen aus rechtlicher und finanzieller Sicht auf Impulse der Allianz, um die Videoüberwachung baldmöglich einführen zu können“, erklärt Röglin. Der Bürgermeister betont, das Thema nicht auf die leichte Schulter zu nehmen: „Es gibt eine hohe Anzahl an Menschen in Wurzen, die uns keinen Anlass geben, sie zu überwachen und sich dadurch gestört fühlen könnten. Auch diesen Punkt berücksichtigen wir.“ An konkreten Projekten werde gearbeitet, durch die Unwägbarkeiten seien sie jedoch schwer umsetzbar.

Zur Galerie Nach der Silvesternacht gleicht der Bornaer Marktplatz einer Müllhalde. Die Einzäunung des Weihnachtsbaumes wurde aus der Verankerung gerissen und mit Tannenzweigen offenbar ein Lagerfeuer gemacht.

In Geithain spielt das Thema Videoüberwachung an öffentlichen Plätzen aktuell keine Rolle. Frank Rudolph (UWG), Bürgermeister von Geithain, habe das Thema jedoch ins Auge gefasst. „Im Marktbereich und am Bahnhof kämen Überwachungskameras in Frage“, sagt er. Konkrete Projekte sind nicht in Planung. Kritisch sieht er das Thema nicht. „In Großstädten gibt es schließlich auch Überwachungskameras“, sagt Rudolph.

In Naunhof gibt es keine Bestrebungen, die Überwachung an öffentlichen Plätzen zu veranlassen. „Für die Fahrradständer an der Oberschule und das Naherholungsgebiet Seen haben wir die Angelegenheit rechtlich prüfen lassen. Um Diebstähle und Vandalismus zu verhindern, führen wir an diesen Orten die Videoüberwachung ein“, sagt Bürgermeister Volker Zocher (parteilos).

Von Maria Sandig